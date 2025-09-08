कोल्हापूर: शरीराची कंपने अन् हृदयाची धडधड वाढविणारा आवाज विसर्जन मिरवणुकीत अनुभवताना अनेकांना घाम फुटला. लहान मुले, महिला, वृद्धांना विसर्जन मार्गावरून बाहेर पडताच याचा त्रास जाणवत होता. सायंकाळी पाचनंतर वाढत गेलेल्या आवाजाने मर्यादा ओलांडल्या. पोलिसांनीही सर्वच साउंड सिस्टीमच्या आवाजाचे नमुने घेतले होते. शहरातील ४१ मंडळांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मंडळाचे पदाधिकारी, साउंड सिस्टीम मालक, वाहन मालकांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आगमन मिरवणुकांमध्ये ४५१ मंडळांनी आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. विसर्जन मिरवणुकीतही मंडळांनी पोलिसांच्या आदेशाची पायमल्ली केली. दुपारपर्यंत पारंपरिक मिरवणुकांमुळे मिरवणूक मार्गावर गर्दीही विरळ होती. सायंकाळनंतर शहरातील प्रमुख तालीम संस्थांनी मिरवणूक मार्गावर प्रवेश घेताच गर्दी वाढण्यास सुरुवात झाली. यावेळी मंडळांनी सोडलेला आवाज धडकी भरवणारा होता..साउंड सिस्टीमचा बोलबाला...देशासह विदेशातही नावाजलेल्या नामांकित साउंड सिस्टीमचा मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. रात्री साडेसातनंतर दोन मंडळांच्या साउंड सिस्टीमचा ताबा वादकांनी घेतला. त्यांना पाहण्यासाठीही नागरिकांची गर्दी वाढत गेली. या डिजेंचे रिल्स बनविण्यासाठी मोठी झुंबड उडाली होती. त्यांनी वाजवलेल्या गाण्यांवर प्रत्येकाने ठेका धरला होता.हृदयाचे ठोके वाढले...अनेक मंडळांनी रात्री सातनंतर आवाजाबाबत कोणतेच तारतम्य बाळगल्याचे दिसून आले नाही. अक्षरशः हृदयाचे ठेके वाढल्याची जाणीव या साउंड सिस्टीमसमोर थांबलेल्यांना होत होती. मिरवणूक पाहतानाही अनेकांच्या शरीरातून कंपने निर्माण होतील, असा कर्णकर्कश आवाज काहींनी सोडला होता. चेंगराचेंगरीसह बाजूने येणाऱ्या आवाजामुळे अनेकांनी मिरवणुकीतून काढता पाय घेतला..ज्वलनशील पदार्थांचा वापर...मिरवणुकीमध्ये कार्बनडाय ऑक्साईड, ज्वलनशील पदार्थांच्या वापराला बंदी असतानाही काही मंडळांकडून याचा वापर करण्यात आला. स्मोकरमुळे भाविकांना त्रास होऊ नये यासाठी त्याचाही वापर टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, यानंतरही काही तरुणांनी धोकादायक गॅसचा वापर जाळाचे लोळ काढण्यासाठी केलाच..शहरातील या मंडळांवर कारवाई...मुख्य विसर्जन मार्गावर आलेल्या अनेक मंडळांच्या साउंड सिस्टीमनी आवाजाच्या मर्यादा ओलांडल्याचे दिसून आले. नंगीवली तालीम, बालगोपाल तालीम, प्रॅक्टीस क्लब, शहाजी तरुण मंडळ, पेटवीन ग्रुप, दिलबहार तालीम, रंकाळा तालीम, पाटाकडील तालीम, अवचितपीर तालीम, वेताळ तालीम, बीजीएम स्पोर्टस्, वाघाची तालीम, धर्मराज तरुण मंडळ, दत्त महाराज तालीम, कै. उमेश कांदेकर मंच, क्रांती बॉईज, बोर तालीम, शिवाजी तालीम, दयावान ग्रुप, हिंदवी स्पोर्टस्, संध्यामठ तरुण मंडळ, फिरंगाई तालीम, बागल चौक मित्र मंडळ, संत गोरा कुंभार तरुण मंडळ (शाहूपुरी), कै सुरेश मित्र मंडळ (कसबा बावडा), छावा मित्र मंडळ, शिवतेज तरुण मंडळ (लाईन बाजार), शिवछाया तरुण मंडळ, आशीर्वाद तरुण मंडळ (जागृतीनगर), बालगणेश मित्र मंडळ (सुभाषनगर), क्रांतिसिंह तरुण मंडळ (राजेंद्रनगर), पंत तरुण मंडळ (राजारामपुरी), ओम नमः शिवाय मंडळ (जवाहरनगर), चक्रव्यूह तालीम (साळोखे पार्क), श्रीकृष्ण तरुण मंडळ (मोतीनगर), नरसिंह कला क्रीडा मंडळ (उद्यमनगर), अनंत तरुण मंडळ (शास्त्रीनगर) अशांसह आणखीन काही मंडळांवर कारवाई होणार आहे. तर जिल्ह्यातील २०१ मंडळांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..आवाज मर्यादेचे पालन करावे यासाठी गणेशोत्सव मंडळांना वारंवार सूचना केल्या जात होत्या. परंतु, अनेक मंडळांनी पोलिस सूचना देऊन गेल्यानंतर पुन्हा आवाज वाढविण्याचे प्रकार केले. मिरवणुकीतील सर्वच मंडळांचे आवाजाचे नमुने घेतले असून, जास्तीतजास्त मंडळांवर खटले दाखल केले जातील. मंडळाचे पदाधिकारी, साउंड सिस्टीमचे मालक, वाहन मालकांवर कारवाई केली जाणार आहे.- योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक.Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पोलिस ठाणेनिहाय मंडळांची संख्याजुना राजवाडा - १५राजारामपुरी - ११लक्ष्मीपुरी- ११शाहूपुरी- ०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.