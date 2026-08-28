Kolhapur Sound System Rules : साउंड सिस्टीममध्ये छेडछाड चालणार नाही, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांचा इशारा; प्रेशरमीड, लेसर, स्मोकरला बंदी

कोल्हापूर : साउंड सिस्टीममध्ये प्रेशर मीडसह इतर उपकरणांचा वापर करून आवाज मर्यादेपेक्षा अधिक वाढवला जातो. कर्णकर्कश आवाजाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होत असल्याने असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. मिरवणुकीत वेळकाढूपणा करण्यासाठी नादुरुस्त वाहन आणणे, डिझेल संपल्याचे सांगणे, चालक बाहेर गेल्याचा बहाणा करण्याचे प्रकार दिसल्यास अशी वाहने जागेवरच जप्त केली (Kolhapur Police warning to sound system owners) जातील, असा इशारा पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी दिला. .जिल्ह्यातील साउंड सिस्टीम, लाईट, जनरेटर मालकांची बैठक आज पोलिस मुख्यालयातील अलंकार हॉलमध्ये झाली. शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी प्रास्ताविकात साउंड सिस्टीमबाबत आवाज मर्यादेचे पालन करण्यासह स्ट्रक्चरची लांबी, रुंदी, महिला सुरक्षिततेला प्राधान्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले..यानंतर साउंड सिस्टीम, लाईट व जनरेटर असोसिएशनच्या वतीने लेखी मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला दिले. ग्रामीण भागात पाचव्या, सहाव्या, सातव्या दिवशी विसर्जन असल्याने त्यांना परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात याल, तर दरोडेखोरांप्रमाणेच वागणूक देऊन चोप देऊ; राजू शेट्टींचा थेट इशारा.नीलोत्पल म्हणाले, ‘कोल्हापूरसाठी कोणते वेगळे नियम पोलिस प्रशासन करत नाही. राज्यभरातील गणेशोत्सव मंडळांना जी नियमावली आहे, त्याचे काटेकोर पालन करावे लागेल. आगमन व विसर्जन मिरवणुकीवेळीच आवाज मर्यादेचे पालन करून साउंड सिस्टीम लावण्यास परवानगी दिली असल्याने इतर दिवशी साउंड सिस्टीमसह मिरवणुका काढता येणार नाहीत. मंडळांनी साउंड सिस्टीमची परवानगी घेतली आहे का? याची खात्री करूनच साउंड सिस्टीम, लाईट लावावी अन्यथा त्यांचे साहित्य जप्त केले जाईल..अपर पोलिस अधीक्षक आण्णासाहेब जाधव, करवीरचे उपअधीक्षक आप्पासो पवार, पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, संतोष डोके उपस्थित होते. यांच्यासह साउंड सिस्टीम, लाईट, जनरेटर असोसिएशनचे पदाधिकारी व जिल्ह्यातील व्यावसायिक उपस्थित होते..Kas Plateau Online Booking 2026 : कास पठार 'या' तारखेपासून पर्यटकांसाठी खुले! वीकेंडला ऑनलाईन बुकिंग नसेल तर थेट प्रवेश बंद; पाहा संपूर्ण नियमावली.नागरिकांची सुरक्षितता महत्त्वाची...मिरवणुकीत लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होतात. अशावेळी कर्णकर्कश आवाज, स्मोकरमधून येणारा कार्बनडाय ऑक्साईड, डोळ्यांना इजा पोहोचविणारे लेसर याचा त्यांना धोका उद्भवतो. तसेच पोलिस २४ ते २८ तास या मिरवणुकीत सहभागी असल्याने त्यांच्याही आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे. याची विचार साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनने करणे गरजेचे आहे, असेही नीलोत्पल म्हणाले..स्ट्रक्चर १० फूट बाय १२ फूटचसाउंड सिस्टीम, लाईट, स्क्रीन अशासाठी दहा फूट बाय बारा फूट आकाराचेच स्ट्रक्चर उभारण्यास परवानगी असेल. महाद्वार रोडवरून जाणाऱ्या वाहनांच्या दोन्ही बाजूंना चेंगराचेंगरीचे, भाविक जखमी होण्याचे प्रकार घडत असल्याने स्ट्रक्चरबाबत बदल खपवून घेतला जाणार नाही, असेही पोलिस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..नादुरुस्त वाहने जप्त होणार...काही मंडळांकडून मिरवणुकीत वेळ काढण्यासाठी नादुरुस्त वाहने आणणे, पंक्चर करणे, डिझेल संपल्याचा बहाणा करणे, चालक जेवणासाठी गेल्याचे सांगणे असे प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. नादुरुस्त वाहने जागेवरच जप्त केली जातील, अशी कारवाई टाळण्यासाठी मिरवणुकीत सहभागी वाहनांची आरटीओकडून तपासणी करून घ्यावी, असेही यावेळी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.