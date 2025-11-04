Kolhapur Police : ‘मर्डर निश्चित २०२५’, असा मोबाईलवर स्टेटस ठेवला अन् पोलिसांनी कोल्हापुरातील घिसाड गल्लीच्या पोरांना असला चोपला की परत...

WhatsApp Status News : विशाल ऊर्फ सर्किट अनिल साळुंखे (वय ३३, रा. महाराणा प्रताप चौक), ओमकार दादा साबळे (२३, भाजी मंडई कसबा बावडा), रूपेश सुनील काशीद (२६, रा. कृष्णानंद कॉलनी, कसबा बावडा), भार्गव राहुल भोसले (२२, रा. रंकाळा टॉवर), वैभव विष्णू सूर्यवंशी (वय २९, रा. शाहू मिल चौक), आर्यन दीपक मोरे (१९, रा. संकपाळनगर, कसबा बावडा) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवत ताराबाई पार्क येथील एका महाविद्यालय परिसरात फिरवले. तसेच उठाबशाही काढायला लावल्या. त्यानंतर या तरुणांनी असा आगाऊपणा करणार नसल्याचे पोलिसांसमोर कबूल केले. .शहरातील घिसाड गल्ली, रंकाळा टॉवर आणि कसबा बावडा येथील तरुणांच्या टोळक्याची ताराबाई पार्कातील महाविद्यालयाच्या परिसरात उठबस आहे. या टोळक्याची विद्यार्थ्यांवर दहशत आहे. वर्चस्व प्रस्थापित करणे, धाक दाखवणे आणि त्यातून एखाद्याला कायमचं संपवण्याची भाषा करणाऱ्या या टोळक्याविषयी शाहूपुरी पोलिस ठाण्याकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या..Kolhapur Kalamba Jail : कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्ये सापडली जिवंत काडतूसे, पुण्यातील आंदेकर टोळी कनेक्शन? सुरक्षा यंत्रणांना दिला चकवा.या टोळीतील साळुंखे, भोसले या तरुणांनी ‘मर्डर निश्चित २०२५’ हे आक्षेपार्ह स्टेटस मोबाईलवर ठेवले होते. याची माहिती मिळाल्यानंतर शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी त्या तरुणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवला. येथून त्यांना ताराबाई पार्कातील महाविद्यालय परिसरात आणले. येथे शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी या तरुणांची हजेरी घेत पोलिसी खाक्या दाखविल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.