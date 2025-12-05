Kolhapur News : क्षीरसागरांच्या कामावरून राजकारण तापले; लाटकरांना ‘पोटशूळ’ का?

कोल्हापूर : शहरातील विकासकामे दर्जेदार व्हावीत, यासाठी जर आमदार राजेश क्षीरसागर प्रशासनावर वचक ठेवून दर्जेदार कामे करून घेत असतील तर त्याचा पोटशूळ कर्तव्यशून्य राजेश लाटकरांना का उठावा?, असा सवाल शिवसेना शिंदे पक्षाचे महानगरप्रमुख शिवाजी जाधव यांनी उपस्थित केला. .मंजूर झालेला निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जातो, ही गोष्ट महापालिकेत स्थायी समिती सभापतिपद भोगलेल्या लाटकरांना माहीत नसेल तर त्यांच्या बुद्धीची कीव येते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काल राजेश लाटकर यांनी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर केलेल्या टीकेला जाधव यांनी पत्रकाद्वारे प्रत्युत्तर दिले. .Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती.पत्रकात म्हटले आहे की, आमदार क्षीरसागर हे ‘मित्र’ संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. गल्लीचे राजकारण करणाऱ्या लाटकरांना हे कळणार कधी? निवडणुकीतील पराभवानंतर एक वर्ष गायब झालेले लाटकर आता महानगरपालिकेच्या निवडणूक काळात उगवले आहेत. .कोणाच्यातरी सांगण्यावरून प्रसिद्धीपोटी टीका करायची हाच एकमेव उद्योग निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून पाहायला मिळणार आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांची वर्क ऑर्डरच झाली नसल्याची टीका काँग्रेस नेत्यांनी केली होती. .Kolhapur Football League : वेग, ताकद आणि समन्वयाचा धडाका! फुलेवाडीने प्रॅक्टिसवर नोंदवला दणदणीत २-० विजय.पण, वर्कऑर्डर झाली नसल्यास राजकीय संन्यास घ्यावा, असे आव्हान दिल्यानंतर मात्र काँग्रेस नेते तोंडघशी पडले. त्याच रस्त्यांचा कामांचा मुद्दा पुढे करून जनतेत संभ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न लाटकर यांच्याकडून केला जात आहे..पत्रकात पुढे म्हटले आहे, शंभर कोटी निधीतून शहरातील प्रमुख १६ रस्त्यांचे काम समाविष्ट आहे. आमदार क्षीरसागर ‘ऑन फिल्ड’ उतरून रस्त्यांचा दर्जा, गुणवत्ता याकडे लक्ष देऊन आहेत. आता महायुतीची सत्ता येण्याचे चित्र दिसू लागल्याने लाटकरांना पोटशूळ उठला आहे..‘जयप्रभा’चे हस्तांतरण कायदेशीरचजयप्रभा स्टुडिओ कोल्हापूरवासीयांसह समस्त कलाकार, रंगकर्मी यांची अस्मिता आहे. या अस्मितेला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लागणार नाही, ही भूमिका आमदार क्षीरसागर यांची आहे. स्टुडिओचे जतन, संवर्धन झालेच पाहिजे, अशा भावना व्यक्त झाल्यानंतर क्षीरसागर यांनी कंपनीला जागा हस्तांतरणाची विनंती केली. कोणतीही खासगी जागा ताब्यात घ्यायची असल्यास त्यास टीडीआर देणे बंधनकारक आहे, हे अज्ञानी लाटकरांना काय कळणार? , असा सवाल जाधव यांनी केला..महापालिकेची अधोगती काँग्रेसमुळेचमहापालिकेवर गेली ३५ वर्षे काँग्रेस आणि आघाडीची सत्ता आहे. या काळात केंद्र, राज्य शासनासह विविध माध्यमातून येणारा निधी कोणाच्या खिशात गेला?, सत्तेतील काँग्रेसने शहरासाठी काय केले?, गळकी थेट पाईपलाईन योजना शहरवासीयांच्या माथी मारली. त्यातही ढपला पाडल्याचा आरोप काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला आहे. आर्थिक लाभासाठी महापालिकेचा स्वत: डांबरी प्लांट बंद पाडण्याचे पाप काँग्रेसने केले असल्याची टीकाही जाधव यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.