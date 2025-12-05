कोल्हापूर

Kolhapur News : क्षीरसागरांच्या कामावरून राजकारण तापले; लाटकरांना ‘पोटशूळ’ का?

City Development work issue : शहरातील रस्ते, निधी वितरण, तसेच जयप्रभा स्टुडिओच्या हस्तांतरणापासून ते ‘मित्र’ संस्थेच्या कामकाजापर्यंत विविध मुद्द्यांवरून आमदार राजेश क्षीरसागर आणि राजेश लाटकर यांच्यात आरोप–प्रत्यारोप चिघळले आहेत.
City Development work issue

City Development work issue 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील विकासकामे दर्जेदार व्हावीत, यासाठी जर आमदार राजेश क्षीरसागर प्रशासनावर वचक ठेवून दर्जेदार कामे करून घेत असतील तर त्याचा पोटशूळ कर्तव्यशून्य राजेश लाटकरांना का उठावा?, असा सवाल शिवसेना शिंदे पक्षाचे महानगरप्रमुख शिवाजी जाधव यांनी उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
political
administration
War
Development
Muncipal corporation
TDR
rajesh kshirsagar
delay work
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com