Kolhapur Politics : “अब तुम्हारी खैर नहीं”, हसन मुश्रीफांचा कोणाला इशारा; संजय मंडलिकांच्या पॅनेलवर काय म्हणाले...

Kolhapur Kagal Politics : (नरेंद्र बोते), राष्ट्रवादी काँग्रेस व छत्रपती शाहू आघाडी यांच्या संयुक्त प्रचाराचा शुभारंभ कागल शहरातील गैबी चौकात जाहीर सभेच्या माध्यमातून करण्यात आला. कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक प्रताप उर्फ भैया माने यांनी केले. व्यासपीठावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे, अखिलेशराजे घाटगे, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सविता माने, माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गाडेकर, एम. पी. पाटील, अमरसिंह घोरपडे आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती..या वेळी मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "युती झाली म्हणून काही विरोधक अवघडले आहेत… आता त्यांची खैर नाही! कागलच्या विकासाला गती देण्यासाठी, जनतेच्या भल्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. विरोधकांची आम्हाला पर्वा नाही. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे आम्ही भांडत राहिलो नाही, त्यामुळे त्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे.".पुढे ते म्हणाले, "अकरा वर्षांपासून मतभेद होते. प्रसंग घडले; पण आता मनातील जळमट दूर करून हातात हात घालून काम करणार आहोत. ज्या उमेदवारांनी युतीसाठी माघार घेतली त्यांचे आम्ही मनःपूर्वक आभार मानतो. आम्हाला फक्त विजय नको, तर प्रचंड मताधिक्याने विजय हवा आहे. काहींनी आधी फायदा घेतला आणि आता विरोधक झाले… अशांचे डिपॉझिट जप्त करा!" "या निवडणुकीत घड्याळ आणि कप-बशी ही चिन्ह फायनल झाली आहेत. विरोधकांचा पॅनेल टिकतो की नाही हे काळच ठरवेल. आणि एवढंच म्हणतो, अब तुम्हारी खैर नहीं!" असे हसन मुश्रीफ म्हणाले..समरजीतसिंह घाटगे म्हणाले, "दोन्ही पक्षांनी एकत्रित जाहीरनामा आखला आहे. मुद्दे समान असल्याने युती झाली आहे. घर–घर जाऊन प्रचार करा, ओव्हर कॉन्फिडन्स नको. आपल्या ध्वजाचा विजय नगरपरिषदेत फडकला पाहिजे."नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सविता माने यांनी विश्वास व्यक्त करताना सांगितले, "कागलचा सर्वांगीण विकास हेच माझे ध्येय. युतीने माझ्यावर ठेवलेला विश्वास शतशः पूर्ण करेन." माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गाडेकर म्हणाले, "ज्यांनी माघार घेतली नाही, त्यांच्या कामात सहभाग नसावा. विरोधकांचे डिपॉझिट जप्त होणार, उमेदवारांनी प्रचंड मतांनी विजयी व्हावे." भैया माने यांनी कार्यकर्त्यांना एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन केले..