Kolhapur Politics : हुपरी नगरपालिकेत चिन्ह वाटपावरून मोठा गोंधळ, शिट्टी चिन्हावरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घोळ घातल्याचा आरोप, Video

Kolhapur Hupari Municipal Council : हुपरी येथील नगरपालिका निवडणुकीत चिन्ह वाटपावेळी मिळालेले शिट्टी हे चिन्ह बदलून छत्री चिन्ह देण्याच्या निर्णयावरून निवडणूक अधिकारी व मनसे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आघाडी उमेदवारांत जोरदार खडाजंगी झाली. संतप्त उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी राजकीय दबावातून चिन्ह बदलल्याचा आरोप करत निवडणूक अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कार्यालयात ठाण मांडले. अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मोठ्या संख्येने जमलेल्या जमावास पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवत पांगवले. यावेळी मोठा गोंधळ उडाला. काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..येथील नगरपालिका निवडणुकीसाठी मनसे व राष्ट्रवादी शरद पवार यांची आघाडी आहे. अर्ज दाखल करताना मनसेने शिव शाहू, तर राष्ट्रवादीने युवक क्रांती आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. आज चिन्ह वाटप होते. निवडणूक अधिकारी महेश खिलारे व सहायक अधिकारी अजय नरळे यांनी पसंतीक्रम व त्यानंतर उपलब्ध अनुक्रमानुसार आघाडीच्या व अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटप केले. त्यात शिव शाहू व युवक क्रांती आघाडीला शिट्टी हे चिन्ह मिळाले होते. अधिकाऱ्यांनी चिन्ह वाटपाबाबत कोणाची हरकत आहे का अशी विचारणाही केली. पण, कोणाकडूनही हरकत आली नाही. त्यामुळे चिन्ह वाटप प्रक्रिया पार पडल्याचे अधिकाऱ्यांनी दुपारी दोनच्या सुमारास जाहीर केले..दरम्यान, भाजपचे प्रकाश रणदिवे या उमेदवाराने शिट्टी या चिन्हा संदर्भात हरकत घेत तसा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दिला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सुधारित चिन्ह वाटपसंदर्भात सायंकाळी पाच वाजता फेरबैठक घेतली. त्यात चिन्ह वाटपात त्रुटी असल्याचे स्पष्ट करत युवक क्रांती आघाडीला शिट्टी ऐवजी छत्री हे चिन्ह देत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे गोंधळ उडाला..Kolhapur Politics : कागल–मुरगूडसह आठ नगरपालिकांत 'तुतारी' गायब; सोयीच्या आघाड्यांमुळे शरद पवार गटाची वाढली अडचण, उमेदवार शोधताना पक्षाच्या तंबूत खळबळ!.दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी महेश खिलारे आपल्या निर्णयावर ठाम राहत नियमानुसार चिन्ह प्रक्रिया राबवल्याचे सांगत उमेदवार व त्यांना दिलेल्या चिन्हांची अंतिम यादी सायंकाळी जाहीर केली..