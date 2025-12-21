Nagar Parishad Election Result : शिरोळमध्ये विद्यमान आमदारांना तगडा झटका, यड्रावकर–माने गटाची सत्ता संपुष्टात, मुरगूड–कागल–गडहिंग्लजमध्ये आघाड्यांचे वर्चस्व

Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालांमुळे मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि आमदार अशोकराव माने गटाला मोठा धक्का बसला असून शिरोळ नगरपरिषदेवरील त्यांची सत्ता संपुष्टात आली आहे..शिरोळ नगरपालिका:शिरोळ नगरपरिषदेवर यादव आघाडीने सत्ता मिळवत नगराध्यक्ष पदासह तब्बल १५ नगरसेवक विजयी केले आहेत. या निकालामुळे आमदार अशोकराव माने यांच्या सुनबाईंचा दारुण पराभव झाला असून आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर गटाची शिरोळवरील सत्ता पूर्णतः संपुष्टात आली आहे..मुरगूड नगरपालिका:मुरगूडमध्ये शिवसेना–भाजप युतीने मोठे यश मिळवले आहे. एकूण १६ जागांवर विजय मिळवत युतीने वर्चस्व सिद्ध केले. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुहासिनीदेवी पाटील या १४७८ मतांनी विजयी झाल्या..Kolhapur Local Body Election : कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील निकाल स्पष्ट; मुरगूडमध्ये मुश्रीफ गटाला धक्का, हातकणंगलेत काँग्रेसचा वरचष्मा.कागल नगरपरिषद:कागलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शाहू आघाडीला स्पष्ट आघाडी मिळत आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सविता प्रताप माने या ३८१३ मतांनी आघाडीवर आहेत. पहिल्या सहा प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गट व शाहू आघाडी समर्थित उमेदवार विजयाच्या वाटेवर आहेत..गडहिंग्लज नगरपरिषद:गडहिंग्लजमध्ये दुसऱ्या फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार महेश तुरंबतमठ हे ३१०७ मतांनी आघाडीवर आहेत. गडहिंग्लज पालिकेतील २२ पैकी २० जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार आघाडीवर असल्याने पालिकेवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व स्पष्ट होत आहे.वडगाव नगरपालिका:वडगाव येथे यादव आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार विद्याताई पोळ या ९९६ मतांनी आघाडीवर आहेत.या निकालांमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय समीकरणे बदलली असून काही ठिकाणी सत्तांतर तर काही ठिकाणी प्रबळ वर्चस्व स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.