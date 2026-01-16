कोल्हापूर

Kolhapur Election Violence : निकालानंतर कोल्हापुरात तुफान हाणामारी, पोलिसांसमोरच महिला एकमेकांच्या अंगावर धावल्या

Election Result Violence Kolhapur : निवडणूक निकालानंतर कोल्हापुरात तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांच्या उपस्थितीतच महिलांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
Kolhapur after election results as a violent clash broke out

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Mahapalika : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहरातील काही भागांत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. प्रभाग क्रमांक ४ मधील कणानगर परिसरात निकालानंतर दोन गटांमध्ये तुफान हाणामारी व दगडफेकीचा प्रकार घडला. या घटनेत दिलीप पवार आणि मयूर पवार समर्थक गट आमनेसामने आले.

