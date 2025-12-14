Kolhapur Pregnant Woman : गोव्यातून बेपत्ता झालेल्या पाच महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृतदेह रंकाळ्यात आढळला, हृदयद्रावक घटना!

Kolhapur Rankala Incident : चिखली कणकुंबी (ता. खानापूर, जि. बेळगाव) येथील नेहा ज्ञानेश्वर पवार (वय २७) या गर्भवतीने रंकाळ्यात उडी घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी बाराच्या सुमारास तिचा मृतदेह राजघाटनजीक पाण्यात तरंगताना मिळून आला..म्हापसा (रा. गोवा) येथून बेपत्ता झाल्याची वर्दी तिच्या पतीने शुक्रवारीच दाखल केली होती. दरम्यान, आज दुपारी तिने आत्महत्या केल्याचे समोर आले. ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे उत्तरीय तपासणीत समजले..याबाबत अधिक माहिती अशी, नेहा हिचा पती बांधकामाच्या ठिकाणी काम करतो. ती मूळची बेळगाव जिल्ह्यातील असून, सध्या म्हापसा (गोवा) येथे पतीचे काम सुरू असल्याने तेथेच राहण्यास होती. शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ती घरातून बाहेर पडली होती. ती रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने पतीने स्थानिक पोलिस ठाण्यात ती बेपत्ता झाल्याची वर्दी दिली होती..Kolhapur IT Park : अखेर कोल्हापूरला ‘आयटी पार्क’चा मार्ग मोकळा! जागा हस्तांतर निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब.दरम्यान, आज दुपारी रंकाळा तलावात मिळालेल्या महिलेची ओळख पटविण्याचे काम सुरू होते. ही महिला कर्नाटकातील असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाल्याने मृतदेहाचे फोटो कर्नाटक पोलिसांना पाठवून माहिती घेण्याचे काम सुरू होते. यात तिच्या वडिलांशी संपर्क साधण्यात यश आले. नेहा पवार गेले काही दिवस नैराश्येत होती. यातूनच तिने हे पाऊल उचलले असावे, असे तिच्या कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले. आत्महत्येबाबत तिच्या पतीलाही माहिती देण्यात आली. यानंतर नातेवाईक कोल्हापुरात दाखल झाले. मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह त्यांच्या ताब्यात देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.