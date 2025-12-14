Kolhapur Pregnant Woman : गोव्यातून बेपत्ता झालेल्या पाच महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृतदेह रंकाळ्यात आढळला, हृदयद्रावक घटना!

कोल्हापूर

Pregnant Woman Missing Goa : गोव्यातून बेपत्ता झालेल्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती महिलेचा मृतदेह कोल्हापुरातील रंकाळा तलावात आढळून आला. घटनेने एकच खळबळ उडाली असून तपास सुरू आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Rankala Incident : चिखली कणकुंबी (ता. खानापूर, जि. बेळगाव) येथील नेहा ज्ञानेश्वर पवार (वय २७) या गर्भवतीने रंकाळ्यात उडी घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी बाराच्या सुमारास तिचा मृतदेह राजघाटनजीक पाण्यात तरंगताना मिळून आला.

