Kolhapur Pune road traffic : कोल्हापूर -पुणे हायवेवर कांद्याने भरलेला ट्रक पलटी; पुण्याकडील वाहतूक ठप्प

Kolhapur Pune highway traffic jam today : (संजय पाटील) : पुण्याहून आलेला कांद्याने भरलेला ट्रक घुणकी (ता. हातकणंगले) नजीक ओढ्याच्या पुलाजवळ रस्त्यावरच पलटी झाल्याची घटना आज सकाळी घडली. ट्रक पलटी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदा रस्त्यावर विखुरला गेला असून पुण्याकडून येणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी तांदुळवाडी (जि. सांगली) पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी अथवा जखमी झाल्याची माहिती नाही. मात्र अचानक झालेल्या अपघातामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे..कागल–सातारा राष्ट्रीय महामार्गाचे सध्या सहापदरीकरणाचे काम सुरू आहे. घुणकी नजीकच्या ओढ्यावरील पूर्वेकडील पुलाचे काम सुरू असल्याने पश्चिमेकडील पुलावरूनच दुहेरी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूला वारंवार अपघात घडत असून याआधी अनेकांनी यात प्राण गमावले आहेत..Pune Mumbai Expressway Traffic : द्रुतगती मार्गावरील अपघाताचा फटका; पुणे-बंगळूर महामार्गावर अवजड वाहतूक ठप्प.पुण्याकडून येणारी वाहतूक पुलानजीक अचानक पश्चिमेकडील पुलावर वळवली जात असल्याने वेगात येणाऱ्या वाहनांवरील चालकांचा ताबा सुटतो आणि वाहने पलटी होण्याचे प्रकार घडत आहेत..आजचा अपघात चालकाला झोप लागल्याने झाल्याची चर्चा घटनास्थळी होती. घटनेची माहिती मिळताच पेठ वडगाव पोलीस व महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत..