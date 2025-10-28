कोल्हापूर

Kolhapur Pune Journey : कोल्हापूर –पुणे प्रवास तब्बल 12 तासांचा, महामार्गावर वाहतूक कोंडी; टोलचं भूत वेगळचं

Traffic Jam on Highway : कोल्हापूर–पुणे प्रवासाचा त्रास वाढला! अवघ्या तीन तासांचा प्रवास तब्बल बारा तासांचा झाला. महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, टोलवरील रांगा आणि वाहनांचा ताण वाढला.
कोल्हापूर–पुणे प्रवासाचा त्रास वाढला! अवघ्या तीन तासांचा प्रवास तब्बल बारा तासांचा झाला

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Pune Highway Traffic : राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या सेवा रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो. ठिकाठिकाणी महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असल्याने वाहनांसाठी डायव्हर्शन वाढले आहे. या सर्वांमुळे कोल्हापूर - पुणे या शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. शनिवारी आणि रविवारी महामार्गावर वाहतूक चांगलीच रेंगाळली होती. त्यामुळे पाच तासांचे अंतर पार करण्यासाठी तब्बल बारा तास लागले. याचा त्रास वाहनचालक आणि प्रवाशांना सहन करावा लागला.

