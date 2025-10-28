Kolhapur Pune Journey : कोल्हापूर –पुणे प्रवास तब्बल 12 तासांचा, महामार्गावर वाहतूक कोंडी; टोलचं भूत वेगळचं

Kolhapur Pune Highway Traffic : राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या सेवा रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो. ठिकाठिकाणी महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असल्याने वाहनांसाठी डायव्हर्शन वाढले आहे. या सर्वांमुळे कोल्हापूर - पुणे या शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. शनिवारी आणि रविवारी महामार्गावर वाहतूक चांगलीच रेंगाळली होती. त्यामुळे पाच तासांचे अंतर पार करण्यासाठी तब्बल बारा तास लागले. याचा त्रास वाहनचालक आणि प्रवाशांना सहन करावा लागला..राष्ट्रीय महामार्गावर सुटीच्या दिवसांत वाहतूक कोंडी होणे, ही बाब आता नित्याचीच झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापूर ते पुणे हा प्रवास खडतर आणि वेळखाऊ झाला होता. सलग सुट्यांमुळे जोतिबा, कोल्हापूरची श्री अंबाबाई यांच्या दर्शनाला लाखो भाविक राज्याच्या विविध भागांतून आले होते. जोतिबाला येणारे भाविक कासारवाडी येथे राष्ट्रीय महामार्गावर येत होते. त्यामुळे येथे वाहतूक कोंडी झाली होती..कागलच्या उरुसामुळेदेखील राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची गर्दी झाली होती. सेवा रस्त्यांची दुर्दशा हे वाहतूक कोंडीचे सर्वाच महत्त्वाचे कारण आहे. महामार्गाचे काम सुरू असल्याने बऱ्याच ठिकाणी वाहतूक सेवा रस्त्यांवरून सुरू आहे. सेवा रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे येथे वाहतुकीची गती कमी होते. मोठी वाहने खड्डे चुकवू शकत नाहीत. त्यामुळे ती वाहने संथगतीने जातात..१७ ठिकाणी डायव्हर्शनकोल्हापूर-पुणे महामार्गावर जिल्ह्याच्या हद्दीत १७ ठिकाणी डायव्हर्शन असून, हे अंतर सुमारे २५ किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात वाहतूक संथ होत असून, वाहतूक कोंडी वाढत आहे.वाहतूक कोंडीचे केंद्र...कऱ्हाडकऱ्हाड शहराजवळ उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. यामुळे पाच किलोमीटरच्या अंतरावरील वाहतूक संथगतीने सुरू असते. तसेच या परिसरातील कासेगाव, नेर्ले, पाचवड, नारायणवाडी, कऱ्हाड शहर, गोटे, काशिळ येथे वाहतुकीची कायम कोंडी होते..Kolhapur Municipal Reservation : कोल्हापूर महापालिका आरक्षणाची लॉटरीची तारीख ठरली, खरी राजकीय धुळवड होणार सुरू.फास्ट टॅगचा अडथळाटोलनाक्यांवर पावसामुळे फास्ट टॅगचे काम हळू सुरू होते. त्यामुळे टोल नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा होत्या. ‘राष्ट्रीय महामार्गावरील कोल्हापूर-पुणे या मार्गावरील विस्तारिकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. सेवा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनांची दुरुस्ती वारंवार करावी लागते. इंधनाचा खर्चही वाढतो. प्रवासाचा कालावधी वाढतो. यामुळे वाहतूक व्यावसायिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.- लक्ष्मण कोडगुले, वाहतूक व्यावसायिक‘सेवा रस्ते जोपर्यंत दर्जेदार होत नाहीत, तोपर्यंत वाहतूक गतीने पुढे सरकणार नाही. यासाठी खड्डेमुक्त चांगले सेवा रस्ते बनवणे आवश्यक आहे. ज्याठिकाणी वाहतूक कोंडी होते, तेथील पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून वाहतूक सुरळीत केली जाते.- सत्यराज घुले, सहायक पोलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग उजळाईवाडी मदत केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.