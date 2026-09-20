Kolhapur Rain Alert : घाट माथ्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचं कमबॅक! पुढील चार दिवस 'या' मुदतीत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज, 'यलो अलर्ट' जारी

कोल्हापूर : जिल्ह्यात विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा हजेरी लावणार आहे. आज (ता.२०) ते बुधवार (ता. २३) या कालावधीत जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे. मुंबई वेधशाळेने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. .कोल्हापूर जिल्ह्यात सप्टेंबरचे बहुतांशी दिवस कोरडे गेले. मात्र, पुढील चार दिवस जिल्ह्यात आणि घाट माथ्यावर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..खरिपाच्या पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायी ठरणार असून, सध्या सिंचनासाठी धरणातील विसर्ग सुरू आहे. घाट माथ्यावर पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्यास धरणातून विसर्ग वाढवण्यात येऊ शकतो. मध्यम स्वरूपाचा पाऊस लाभदायी ठरणारा आहे; मात्र पावसाचे प्रमाण वाढले, तर पूरस्थिती उद्भवू शकते..Morgaon Ganpati : मयुरेश्वराच्या मूर्तीवरील शेंदूर लेपाचे कवच आपोआप कधी टाकले गेले? 1788 च्या 'त्या' दुर्मीळ ताम्रपटातून मोठा उलगडा, 7 संस्कृत श्लोकांमध्ये काय आहे?.दरम्यान, महाराष्ट्रातून माॅन्सून परतण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उत्तर अंदमान समुद्र परिसरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली असून तेथे कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्याची शक्यता आहे. ही हवामान प्रणाली पुढील काळात ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे सरकू शकते, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.