कोल्हापूर

Kolhapur Rain Alert : घाट माथ्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचं कमबॅक! पुढील चार दिवस 'या' मुदतीत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज, 'यलो अलर्ट' जारी

Kolhapur rain forecast September 20 to 23 yellow alert : कोल्हापूर जिल्ह्यात २० ते २३ सप्टेंबरदरम्यान मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : जिल्ह्यात विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा हजेरी लावणार आहे. आज (ता.२०) ते बुधवार (ता. २३) या कालावधीत जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे. मुंबई वेधशाळेने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे.

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