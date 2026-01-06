Kolhapur Cylinder Blast : कोल्हापुरातील राजारामपुरी हादरली; घराला लागलेल्या भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट झाला अन्

Kolhapur Local Emergency News : कोल्हापुरातील राजारामपुरीजवळील शाहूनगर परिसरात मंगळवारी सकाळी एका घराला अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. राजारामपुरी येथील नवश्या मारुती मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस असलेले हे घर आगीमुळे पूर्णपणे जळून खाक झाले. आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..आग लागल्यानंतर काही मिनिटांतच घरातील गॅस सिलेंडरचा मोठा स्फोट झाला. स्फोटाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही..आग विझवण्यासाठी सुरुवातीला परिसरातील नागरिकांनी प्रयत्न केले. मात्र, अचानक झालेल्या गॅस सिलेंडरच्या स्फोटामुळे मदतीसाठी गेलेल्या नागरिकांनाही धक्का बसला. आगीची भीषणता लक्षात येताच नागरिकांनी तातडीने सुरक्षित अंतर राखत सावध भूमिका घेतली..Kolhapur Shocking Incident : घरातून न सांगता निघालेल्या वृद्धाचा मृतदेह तब्बल २० दिवसांनी गावचाच विहिरीत आढळला, नेमकं कारण काय?.घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे तीन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत घरातील संपूर्ण संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले होते.या आगीमुळे शाहूनगर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.