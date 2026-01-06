कोल्हापूर

Kolhapur Cylinder Blast : कोल्हापुरातील राजारामपुरी हादरली; घराला लागलेल्या भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट झाला अन्

Rajarampuri Fire Accident : कोल्हापुरातील राजारामपुरी परिसरात घराला भीषण आग लागली. आगीदरम्यान सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने परिसर हादरला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Kolhapur Rajarampuri Shaken by Fire & Cylinder Blast

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Local Emergency News : कोल्हापुरातील राजारामपुरीजवळील शाहूनगर परिसरात मंगळवारी सकाळी एका घराला अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. राजारामपुरी येथील नवश्या मारुती मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस असलेले हे घर आगीमुळे पूर्णपणे जळून खाक झाले. आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

