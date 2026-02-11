कोल्हापूर

Kolhapur Police : कोल्हापूर परिक्षेत्रातील ८५ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Kolhapur police department : कोल्हापूर परिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आले असून तब्बल ८५ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण यादी आणि तपशील जाणून घ्या.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur police transfers : कोल्हापूर परिक्षेत्रातील ८५ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आदेश विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी काढला. पोलिस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षकांचा यामध्ये समावेश आहे.

