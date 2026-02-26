Kolhapur Ratnagiri Highway Truck Fire: कोल्हापूर -रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर वाघबीळ घाटात धान्याच्या ट्रकला आग; वाहतूक ठप्प

Traffic jam Kolhapur Ratnagiri highway : (राजेंद्र दळवी) : कोल्हापूर -रत्नागिरी राष्ट्रीय मार्गावरील वाघबीळ घाट येथे आज (ता.२६) गुरुवारी सकाळी सुमारे सव्वा आठच्या सुमारास शासकीय धान्याने भरलेल्या ट्रकला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे काही काळ रत्नागिरी महामार्ग वाहतूक ठप्प झाली होती. मात्र, समयसूचकतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली..महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलाची शिरोली येथील बाबुराव पाटील यांच्या मालकीचा ट्रक चालक राजेंद्र चौगुले (रा. खेबवडे, ता. करवीर) चालवत होते. गुरुवारी सकाळी कोल्हापूर येथील शहू मार्केट यार्डमधून शासकीय धान्य घेऊन ते शाहुवाडीकडे निघाले होते..ट्रक वाघबीळ घाटात पोहोचताच इंजिनच्या भागातून मोठ्या प्रमाणात धूर येऊ लागला. त्याचवेळी या मार्गावरून प्रवास करणारे मृत्युंजय दुत पंडित नलवडे यांच्या लक्षात ही बाब आली. त्यांनी तात्काळ चालकाला ट्रक थांबवण्यास सांगितले आणि महामार्ग पोलीस तसेच अग्निशमन दलाला माहिती दिली. प्रसंगावधान राखत त्यांनी ट्रकची बॅटरीही काढून टाकली..घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस, पन्हाळा नगरपरिषदेचे अग्निशमन दल तसेच ट्रक मालक दुसरा ट्रक व अग्निशमन यंत्रांसह घटनास्थळी दाखल झाले. वेळीच मदत मिळाल्याने आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. या दुर्घटनेत ट्रकमधील तीन ते चार धान्याची पोती अंशतः जळाली असून ट्रकचे किरकोळ नुकसान झाले. उर्वरित धान्य सुरक्षित राहिले..Kolhapur Crime : न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला धमक्या देत लाखोंची मागणी; मुरगूडमध्ये खळबळ.वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी तत्परतेने बंदोबस्त व नियोजन केल्याने काही वेळातच वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या मदतकार्यात महामार्ग पोलीस केंद्र आंबा येथील सपोनि शिल्पा यमगेकर, पोलीस हवालदार सूर्यकांत कुंभार, पोलीस नाईक दीपक पाटील, अमोल निकम, पोलीस अंमलदार दादासो माने, सागर माळी तसेच मृत्युंजय दुत पंडित नलवडे यांनी मोलाचे सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.