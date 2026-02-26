कोल्हापूर

Kolhapur Ratnagiri Highway Truck Fire: कोल्हापूर -रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर वाघबीळ घाटात धान्याच्या ट्रकला आग; वाहतूक ठप्प

Kolhapur Ratnagiri road incident : कोल्हापूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावरील वाघबीळ घाटात शासकीय धान्य वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला आग लागल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली.
Sandeep Shirguppe
Traffic jam Kolhapur Ratnagiri highway : (राजेंद्र दळवी) : कोल्हापूर -रत्नागिरी राष्ट्रीय मार्गावरील वाघबीळ घाट येथे आज (ता.२६) गुरुवारी सकाळी सुमारे सव्वा आठच्या सुमारास शासकीय धान्याने भरलेल्या ट्रकला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे काही काळ रत्नागिरी महामार्ग वाहतूक ठप्प झाली होती. मात्र, समयसूचकतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली.

