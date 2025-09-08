Khagras Lunar Eclipse:'पृथ्वीच्या सावलीने चंद्र झाकोळला'; कोल्हापुरातून दिसले खग्रास चंद्रग्रहण, खगोल अभ्यासकांनी दुर्बिणीतून दाखवले ग्रहण

कोल्हापूर: सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका रेषेत येऊन पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडल्यामुळे चंद्र झाकला जातो. यालाच खग्रास चंद्रग्रहण म्हणतात. आज रात्री ९ वाजून ५७ मिनिटांनी चंद्रग्रहणाला सुरुवात झाली. पहाटे एक वाजून ५७ मिनिटांनी ग्रहण पूर्ण झाले. भारतासह आफ्रिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही हे ग्रहण दिसले. शहरात काही खगोल अभ्यासकांनी विद्यार्थी आणि नागरिकांना दुर्बिणीतून ग्रहण प्रत्यक्ष दाखवले आणि त्याची माहिती दिली. अंबाबाई मंदिरातही देवीच्या उत्सव मूर्तीला अखंड जलाभिषेक करण्यात आला. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आजचा दिवस आकाश निरीक्षकांसाठी अविस्मरणीय ठरला. भारतासह आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि युरोपातील लोकांनी २०२२ नंतरचे सर्वात मोठे खग्रास चंद्रग्रहण अनुभवले. विज्ञानप्रेमींसाठी ही एक पर्वणी ठरली, कारण हे संपूर्ण ग्रहण नुसत्या डोळ्यांनी सहज दिसले. ग्रहणाची सुरुवात संध्याकाळी ८.५८ वाजता झाली, जेव्हा चंद्राने पृथ्वीच्या विरळ छायेत प्रवेश केला. त्यानंतर ९.५७ वाजता चंद्र गडद छायेत शिरताच डाव्या कडेकडून चंद्रबिंब झाकले जाऊ लागले. ही स्थिती खंडग्रास अवस्था म्हणून ओळखली जाते. हळूहळू सावली पुढे सरकत गेली आणि ११.०० वाजता संपूर्ण चंद्रबिंब झाकले गेले. याला खग्रास अवस्था असे म्हटले जाते. तब्बल १ तास २२ मिनिटे म्हणजे १२.२२ वाजेपर्यंत चंद्र या खग्रास अवस्थेत होता..चित्रनगरीच्या टेकडीवरून चंद्रग्रहणाचे दर्शनखगोल अभ्यासक किरण गवळी आणि भूलतज्ज्ञ डॉ. किरण भिंगार्डे यांनी चित्रनगरीच्या पिछाडीस असणाऱ्या टेकडीवरून दुर्बिणीच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि नागरिकांनी चंद्रग्रहण दाखवले. या ठिकाणी सुमारे १५० ते २०० नागरिक जमले होते. यावेळी नागरिकांना ग्रहणाची वैज्ञानिक माहिती दिली. तसेच समाजात असणारे गैरसमजही दूर केले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.अंबाबाईला अखंड जलाभिषेककरवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात खग्रास चंद्रग्रहणाच्या वेळी विविध धार्मिक विधी करण्यात आले. ग्रहण सुरू होण्यापूर्वी देवीच्या मूळ मूर्तीला स्नान घालण्यात आले. त्यानंतर ग्रहण कालावधीत उत्सव मूर्तीवर मंत्रोच्चारात अखंड जलाभिषेक सुरू होता. ग्रहण संपल्यावर देवीच्या मूळ मूर्ती ला पून्हा स्नान घालून शेजारती करण्यात आली. हे विधी सारंग मुनिश्वर, स्वानंद मुनिश्वर, सचिन ठाणेकर, सचिन गोठखिंडीकर, वेदमूर्ती सुहास जोशी, आशुतोष ठाणेकर यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.