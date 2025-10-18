Kolhapur Roads : कोल्हापुरातील रस्ते बादचं! सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका; ७७ रस्त्यांच्या सर्व्हेद्वारे २३९ पानी मुद्दे

Kolhapur Roads In Poor Condition : कोल्हापुरातील रस्ते खड्डेमुक्त असावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आली. उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, ॲड. सुनीता जाधव, प्रा. डॉ. तेजस्विनी देसाई आदींनी शहरातील प्रमुख ७७ रस्त्यांचा सर्व्हे करून साधारण २३९ पानांची ही याचिका दाखल केली आहे. ॲड. असिम सरोदे यांच्याकडून ही याचिका डिव्हीजनल बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्याकडे दाखल झाल्याची माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली..ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, शहरातील प्रमुख ७७ रस्त्यांचा सर्व्हे केला आहे. रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत. रस्त्याच्या बाजूंनी ड्रेनेजचे कोणतेही व्यवस्थापन दिसत नाही. त्यामुळे पूरसदृश स्थिती वारंवार होते. पदपाथ नाहीत. त्यामुळे पायी जाणाऱ्या नागरिकांच्या हक्काचे सातत्याने उल्लंघन होते. ते मातीचे असले पाहिजेत, असा नियम आहे. असे करता येत नसेल तर पेव्हर ब्लॉक तेथे लावले पाहिजेत. इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मापदंडांचा वापर करावा..रस्ते करण्यापूर्वी सर्व संबंधित विभागांशी बोलून समन्वय साधल्यास नंतर खोदाई होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ड्रेनेजचे सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था चांगली पाहिजे. वाहतुकीसाठी सुरक्षित आणि धूळ मुक्त रस्ते पाहिजेत. गतिरोधक नियमानुसार नाहीत. ते नियमानुसार व्हावेत. कालमर्यादा घालून रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. याचिकाधारकांसह ॲड. श्रीया आवले, ॲड. योगेश सावंत, ॲड. सिद्धी दिवाण, ॲड. सकलेन मुजावर आदी सहकार्य करीत आहेत..‘सकाळ’च्या बातम्यांचा आधारयाचिकेसाठी दैनिक ‘सकाळ’मधील बातम्यांचाही आधार घेतला आहे. ‘सकाळ’ने शहरातील रस्त्यांची दैयनीय अवस्था वारंवार छायाचित्रासह प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत नागरिकांतून नाराजी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचाही उल्लेख पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.जिल्हाधिकारी, आयुक्तांसह पाच प्रतिवादीजिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाचे सचिव या पाच जणांना या याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. सुरक्षित, प्रवासायोग्य, वाहन चालविण्यासाठी योग्य रस्ते हवेत, शास्त्रीय पद्धतीने खड्डे बुजवले पाहिजेत, ड्रेनेज मॅपची माहिती दिली पाहिजे, अशीही मागणी याचिकेतून केली आहे..Ration shops In Kolhapur : सर्व्हर डाउनमुळे थांबले धान्य वाटप, ऐन दिवाळीत नागरिकांची तारांबळ; रेशनकार्ड दुरुस्तीची कामेही रखडली.राजकीय संबंध आहेत काय?सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसास जिल्हा सुरक्षा समिती असेल तर त्यामध्ये कोण कोण आहेत, याची माहिती मिळाली पाहिजे. समिती नसेल तर नेमली पाहिजे. वारंवार खड्डे पडतात त्याबाबत राजकीय लोकांचे संबंध आहे काय हे पाहावे लागेल. हे उघड झाल्यास त्याबाबतही वेगळे आदेश केले जावेत, अशीही मागणी केल्याचे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले.कालमर्यादेत कामेरस्ते करणे, त्यांची दुरुस्ती आणि तत्सम कामे कालमर्यादेत व्हावीत, अशीही प्रमुख मागणी याचिकेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.