Kolhapur RTO Scam : कोल्हापूर आरटीओमध्ये गैरप्रकार, ९०० नंबरसाठी सीरियल फोडली; झारीतील शुक्राचार्य कोण?

RTO Number Manipulation : वाहनांना फॅन्सी क्रमांक मिळण्यासाठी लाखो रुपये मोजणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) गैरप्रकार झाल्याचे ऑनलाईनवर दिसून येते. सध्या 'एम एच ०९ एचए' ही दुचाकीची सीरियल सुरू आहे. तरीही पुढील 'एम एच ०९ एचबी' ही सीरियल सुरू केली. त्यामधील '९००' हा एकच क्रमांक गायब करून ती पुन्हा बंद केली आहे. हा गैरप्रकार आहे. हे करणारा झारीतील शुक्राचार्य कोण? याचा तपास होऊन ९०० क्रमांक कोणाला दिला, का दिला, इतरांना असे क्रमांक का दिले जात नाहीत, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे..राज्याच्या परिवहन विभागाकडून 'फॅन्सी' क्रमांकाची यादी जाहीर केली आहे. कोणत्या क्रमांकासाठी किती शुल्क हेसुद्धा ठरले आहे. त्यामध्येही एकाच क्रमांकाला दोघांनी किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्राहकांनी पसंती दिली, तर पुढे त्या क्रमांकाचा लिलाव होतो. यातून जादा शुल्क देणाऱ्याला हा क्रमांक दिला जातो. ही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील पद्धत आहे. यातून महसूल मिळवणे हा शासनाचा हेतू आहे..ज्यावेळी एक सीरियल सुरू असते, त्यावेळी ती संपण्यापूर्वी दुसरी सुरू केली जात नाही.करायची असल्यास वृत्तपत्रात त्याची माहिती दिली जाते. नवीन सीरियल सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले जाते. वाहनधारकांना समजण्यासाठी ही प्रक्रिया आहे. ज्यावेळी नवीन सीरियल सुरू होते, त्यानंतर फॅन्सी क्रमांकासाठी आलेल्या ग्राहकांकडून डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) घेतला जातो.एकाच ग्राहकाने एक क्रमांक मागितला असल्यास तो तातडीने दिला जातो. अधिक असल्यास पुन्हा जादा रकमेची डीडी घेऊन लिलाव होतो. त्यानंतर फॅन्सी क्रमांकाचा लिलाव संपतो. हा लिलाव संपल्यानंतर उर्वरित सर्व क्रमांक इतर वाहनधारकांसाठी खुले होतात. ही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील आजपर्यंतची पद्धत आहे. अशीच पद्धत असते, असेही सांगितले जाते..Kolhapur Sound System : 'काचा फोडण्याची' भाषा करणारा पळाला, पोलिसांनी मंडळाच्या अध्यक्षाला बोलवून दिला प्रसाद; साउंड सिस्टीमविरोधात पोलिस आक्रमक.काय आहे गैरप्रकार...एक सीरियल सुरू असताना दुसरी सीरियल खुली केली जात नाही. सध्या 'एचए' ही दुचाकीतील सीरियल सुरू आहे. त्यामध्ये आजच्या दिवशी सहा हजार ११३ पर्यंतचा क्रमांक सुरू आहे. तरीही 'एचबी' ही सीरियल सुरू केल्याचे ऑनलाईनला दिसते. दैनिकात जाहीर प्रसिद्धी न देता ही सीरियल सुरू केली आहे. तसेच या नवीन 'एचबी' सीरियलमधील केवळ '९००' हा क्रमांक गायब आहे..जो क्रमांक आगाऊ नोंद होतो (आरक्षित होतो) असे क्रमांक या क्रमांकातून बाजूला (गायब) काढले जातात.'९००' क्रमांक कोणाला दिला ? दुचाकीचा हा क्रमांक असला, तरीही तो तिप्पट पैसे भरून चारचाकीला वापरला जाऊ शकतो. ९०० क्रमांक दिला त्याप्रमाणे इतर कोणालाही कोणताही क्रमांक का दिला जात नाही. नवीन सीरियल सुरू होईपर्यंत थांबण्याचे का सांगण्यात येते? या सर्व कारभाराची चौकशी झाल्यास हा क्रमांक कोणत्या वजनदार नेत्याला दिला आहे काय? याचीही माहिती पुढे येईल..