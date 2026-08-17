Kolhapur Maternal Death : आंतरजातीय प्रेमविवाहाचा असा दुर्दैवी शेवट! आठव्या महिन्यात सिझेरियन, बाळाला जन्म देताच काही क्षणांतच आईने सोडला प्राण

म्हाकवे (जि. कोल्हापूर) : साके (ता. कागल) येथील शीतल शिवाजी म्हातुगडे (वय २१) या मातेचा प्रसूतीनंतर काही वेळातच मृत्यू झाल्याने म्हातुगुडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला (woman dies shortly after delivery in Kagal) आहे. ज्या क्षणी घरात नव्या पाहुण्याच्या आगमनाने आनंदाचा जल्लोष सुरू झाला, त्याच क्षणी शीतल यांच्या मृत्यूने काळीज पिळवटून टाकणारी बातमी समोर आली. एका बाजूला बाप होण्याचा आनंद, तर दुसऱ्याच क्षणी पत्नीला गमावण्याचे दुःख, अशा नियतीच्या क्रूर खेळाने कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकही हळहळले..शीतल आणि शिवाजी यांचा दीड वर्षापूर्वी आंतरजातीय प्रेमविवाह झाला होता. अल्पावधीतच दोघांनी सुखी संसाराची स्वप्ने रंगविली होती. त्यांच्या आयुष्यात चिमुकल्या बाळाच्या आगमनाची चाहूल लागल्याने कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. प्रसूतीसाठी शीतल काही दिवसांपूर्वी माहेरी कोगनोळी (ता. निपाणी) येथे आल्या होत्या. आठवा महिना सुरू असतानाच शनिवारी (ता. १६) रात्री पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला..वडिलांनी तातडीने त्यांना कागल येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृतीची गंभीरता लक्षात घेऊन पुढील उपचारासाठी त्यांना कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात हलविले. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना डॉक्टरांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन आठव्या महिन्यातच सिझेरियन प्रसूती करण्याचा निर्णय घेतला. शीतल यांनी गोंडस मुलाला जन्म दिला..Nashik Sisters Drown : आई लगेच येईल, सांगून डॉक्टर बाबा दवाखान्यात गेले; 2 चिमुकल्या मुलींचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू.चिमुकल्याच्या आगमनाने काही क्षणांसाठी कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला; मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही. प्रसूतीनंतर काही वेळातच शीतल यांची प्रकृती अचानक खालावली. रक्तदाब कमी झाल्याने त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगण्यात येते. डॉक्टरांकडून उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. जन्मलेल्या बाळाची प्रकृती स्थिर असून त्याच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत. शीतल यांच्या अकाली निधनाने दीड वर्षात फुललेला संसार नियतीच्या कठोर आघाताने उद्ध्वस्त झाला. कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि घरातील चिमुकल्याच्या जन्माचा आनंद यांच्यातील विरोधाभास मन हेलावून टाकणारा आहे..Kolhapur Baby Death : दूध पाजताना काळजी घ्या! अवघ्या 31 दिवसांच्या बाळाचा ठसका लागून दुर्दैवी अंत; कोल्हापुरातील काळीज पिळवटून टाकणारी घटना.मायेची ऊब हरपलीजन्माच्या क्षणी आईच्या कुशीत विसावण्याचे भाग्य लाभण्याआधीच चिमुकल्याने आईची माया गमावली. ज्या घरात बाळाच्या आगमनाचा आनंद साजरा होणार होता, त्याच घरात शीतल यांच्या अकाली निधनाने शोककळा पसरली. दीड वर्षात फुललेला संसार आणि नव्या आयुष्याची पाहिलेली स्वप्ने नियतीच्या एका आघाताने क्षणात विरून गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.