Kolhapur Sangli Agriculture : कोल्हापूर, सांगलीतील फळे, भाजीपाला दिल्ली, मुंबईला जाणार, रेल्वेचा स्वतंत्र डबा होणार

ठळक मुद्दे, (Highlight)मिरज ते दिल्ली अंतर ः सुमारे १८०० किलोमीटररेल्वे प्रवासाचा वेळ ः २५ तास, ३५ मिनिटे, ट्रक प्रवासाचा वेळ ः सलग प्रवास केल्यास २७ तासरेल्वेचा फायदा ः वातानुकूलित बोगीतून ताजा शेतमाल पोहोचवणे शक्य.Special Railway Coach : अजित झळके : सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांत पिकणारी फळे आणि भाजीपाला कमी वाहतूक खर्चात आणि अधिक गतीने मुंबई आणि दिल्लीच्या बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मिरज ते दिल्ली आणि मिरज ते मुंबई रेल्वे गाड्यांना एक स्वतंत्र फळ व भाजीपाला वाहतुकीचा डबा जोडावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे..''रेल्वे प्रशासनाने प्राथमिक चर्चेत त्याला हिरवा कंदील दाखवला असून या वाहतुकीचे नियोजन कशा स्वरुपात करता येईल, याबाबतचा अहवाल लवकरच तयार केला जाणार आहे. 'रेल्वे वाहतूक ही रस्ते वाहतुकीपेक्षा स्वस्तच असल्याने आम्ही त्यासाठी तयार आहोत,' अशी भूमिका फळ व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संघांनी घेतली आहे. त्यामुळे तिन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल,'' असा विश्वास जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने हा प्रयत्न केला जात आहे..काय आहे प्रस्ताव?मिरज हे रेल्वेचे मोठे जंक्शन आहे. येथून देशभरात थेट रेल्वे जातात. सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील भाजीपाला आणि फळांची निर्यात देशभर होते. ती मिरज रेल्वे जंक्शनमधून करावी. त्यासाठी नियमित रेल्वे गाड्यांना एक स्वतंत्र डबा जोडावा, जो वातानुकूलित असेल. त्यात आधीच भाजीपाला भरला जाईल. रेल्वे गाडी मिरजेत आल्यानंतर तो डबा 'कनेक्ट' केला जाईल, जेणेकरून अल्प खर्चात, अधिक वेगाने भाजीपाला व फळे देशभरात पाठवता येतील. त्याची सुरुवात मुंबईला महालक्ष्मी एक्स्प्रेस आणि दिल्लीला निझामुद्दीन एक्सप्रेसला डबे जोडून करावी..Sangli News:'बदली झालेल्यांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश'; शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाला ग्रामविकास मंत्री गोरे यांचा दिलासा .काय पिकतं या पट्ट्यात?सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला; कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजीपाला, सोलापूर जिल्ह्यात डाळिंब, बोर, सीताफळ ही पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. ती दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई बाजारपेठेत ट्रकने पाठवली जातात. याशिवाय, प्रक्रियेनंतर बेदाणा, हळद निर्यात करायलाही मोठा वाव आहे.मिरज रेल्वे जंक्शन असल्याचा अधिक लाभ जिल्ह्याला मिळायला हवा. त्यादृष्टीने आम्ही हा प्रस्ताव रेल्वेला दिला आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. काही गोष्टींची स्पष्टता होईल, सर्वेक्षण होईल आणि त्यानंतर अंतिम नियोजन केले जाईल. दिल्ली आणि मुंबईला शेतमाल रेल्वेतून पाठवू शकलो तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होणार आहे. भविष्यात मिरजेतून 'किसान ट्रेन' सुरू व्हावी, असाही प्रयत्न आहे.- अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. प्रस्तावित रेल्वे डबे कोणत्या गाड्यांना जोडले जाणार आहेत?→ मुंबईसाठी महालक्ष्मी एक्सप्रेस आणि दिल्लीसाठी निझामुद्दीन एक्सप्रेसला स्वतंत्र वातानुकूलित डबे जोडले जातील.Q2. यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?→ ट्रकपेक्षा रेल्वे वाहतूक स्वस्त आणि जलद असल्याने माल वेळेत व कमी खर्चात बाजारात पोहोचेल; शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल.Q3. कोणकोणती पिके रेल्वेने पाठवली जातील?→ द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला (सांगली–कोल्हापूर), तसेच डाळिंब, बोर, सीताफळ (सोलापूर) यांसारखी पिके. भविष्यात बेदाणा, हळद व अन्य प्रक्रिया केलेला शेतमालही..