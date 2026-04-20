Maharashtra Police Transfers : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याच्या एसपींची बदली, पोलिस प्रशासनात मोठे बदल

Kolhapur Sangli SP Transfer : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रशासनात मोठे बदल करण्यात आले असून, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची फेरबदल मानली जात आहे.कोल्हापूर जिल्ह्याचे विद्यमान पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांची पदोन्नतीवर गडचिरोली येथे बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात कोल्हापूरमध्ये गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच विविध संवेदनशील प्रकरणांची प्रभावी हाताळणी करण्यात आली होती. सर्वात महत्वाचे ड्रग्स कारवाई मोठ्या प्रमाणात झाल्या होत्या. यामुळे योगशकुमार गुप्ता यांच्या कामाचे जिल्ह्यात कौतुक होत होते..योगेशकुमार गुप्ता यांच्या जागी निलोत्पल यांची कोल्हापूरचे नवे पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निलोत्पल यांनी यापूर्वी गडचिरोली येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करताना नक्षलविरोधी मोहिमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागात काम करण्याचा त्यांचा अनुभव कोल्हापूर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे मानले जात आहे..दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातही पोलीस प्रशासनात बदल करण्यात आला आहे. सांगलीचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी तुषार दोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुषार दोशी हे यापूर्वी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते..Maharashtra Police Selection: प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शेतकरी कुटुंबातील रोहन तळपेची महाराष्ट्र पोलिस दलात निवड.या फेरबदलामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये नव्या नेतृत्वाची एन्ट्री झाली आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांकडून नवे धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.