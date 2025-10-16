Kolhapur Municipal Scam : खड्ड्यातच पाडला 'ढपला'; कोल्हापूरच्या आयुक्तांनी थेट घोटाळेबाज ५ अभियंत्यांचा पगारवाढ थांबवण्याचा दिला आदेश

Kolhapur Scam News : रस्ते व पॅचवर्क कामांबाबत सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज दुपारी अचानक रस्त्यांची पाहणी केली. त्यात कामाचा दर्जाच राखला नसल्याचे दिसून आल्याने शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याबाबत तसेच चार उपशहर अभियंत्यांना वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच अतिरिक्त कार्यभार काढून का घेऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा दिरंगाई आढळल्यास सक्त कारवाई करण्याचा इशारा दिला. काम वेळेत सुरू न केल्याबद्दल ठेकेदार पृथ्वीराज पाटील यांनाही नोटीस बजावली आहे..शासन व महापालिकेच्या निधीतून रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. मंजूर असलेली कामे, पॅचवर्क मुदतीत न केल्याबद्दल, तसेच दर्जेदार होत नसल्याने प्रशासकांनी कारवाई केली. त्यांनी दुपारी अचानक टेंबलाई उड्डाणपूल ते टाकाळा, पी. एन. पाटील बंगला ते विजय बेकरी, सायबर चौक ते माऊली पुतळा चौक ते जगदाळे हॉल राजारामपुरी, गोखले कॉलेज चौक ते यल्लम्मा मंदिर ते हॉकी स्टेडियम ते संभाजीनगर, आयटीआय, कळंबा साई मंदिर, नवीन वाशी नाका, क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर ते फुलेवाडी नाका ते जाऊळाचा गणपती मंदिर, गंगावेश ते महापालिका मुख्य इमारत, वायल्डर मेमोरियल चर्च ते आदित्य कॉर्नर या रस्त्यांची पाहणी केली. यावेळी शहर अभियंता रमेश मस्कर, उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, अरुण गुजर, निवास पोवार उपस्थित होते..मध्यंतरी दोन कोटींचा निधी मंजूर करूनही कामे पूर्ण केली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दोन आठवड्यांत पुन्हा गुणवत्ता व रस्त्यांची तपासणी करणार आहे. त्यात दिरंगाई दिसून आल्यास उपशहर अभियंत्यांवर सक्त कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. उर्वरित रस्ते दुरुस्तीसाठी चारही विभागीय कार्यालयांना आणखी दोन कोटींचा निधी स्वनिधीमधून मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातून परीख पुलासाठी अडीच कोटी, फुलेवाडी रिंगरोडसाठी दीड कोटी मंजूर असून, ती कामेही मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या..Kolhapur Stepmother Killed : दारूसाठी सावत्र आईचा खून केल्याचा कसलाही पश्चाताप नाही, हसत हसत पोलिसांच्या गाडीत बसला अन्....चारही विभागीय कार्यालयांना पहिल्या टप्प्यात पॅचवर्कसाठी महापालिका निधीमधून एक कोटी दिले होते. त्यातून बेसवर्कची कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यावर बारीक डांबरी खडी अंथरली नाही. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी एक कोटी मंजूर केले असूनही ती कामेही सुरू केलेली नाहीत. कामाचा दर्जाही नसल्याचे प्रशासकांनी सांगितले. यासाठी उपशहर अभियंता महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, अरुण गुजर, निवास पोवार यांना वार्षिक वेतनवाढ का रोखू नये, त्यांच्या उपशहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त कार्यभार का काढून घेऊ नये, याची कारणे दाखवा नोटीस बजावली..मस्कर यांचे नियंत्रण नाही!निधी मंजूर करून देऊनही नियंत्रणाखाली असलेल्या उपशहर अभियंता यांच्यावर नियंत्रण न ठेवल्याबद्दल शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. वार्षिक वेतनवाढ का रोखू नये, असा इशारा दिला आहे. या प्रकारातून शहर अभियंत्यांचे त्यांच्याच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याचे उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.