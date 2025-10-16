कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Scam : खड्ड्यातच पाडला 'ढपला'; कोल्हापूरच्या आयुक्तांनी थेट घोटाळेबाज ५ अभियंत्यांचा पगारवाढ थांबवण्याचा दिला आदेश

Kolhapur Commissioner : कोल्हापूर शहरातील खड्डे बुजवण्याच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारावर आयुक्तांनी कडक कारवाई केली आहे.
Kolhapur Municipal Scam

कोल्हापूरच्या आयुक्तांनी थेट घोटाळेबाज ५ अभियंत्यांचा पगारवाढ थांबवण्याचा दिला आदेश...

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Scam News : रस्ते व पॅचवर्क कामांबाबत सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी आज दुपारी अचानक रस्त्यांची पाहणी केली. त्यात कामाचा दर्जाच राखला नसल्याचे दिसून आल्याने शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याबाबत तसेच चार उपशहर अभियंत्यांना वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच अतिरिक्त कार्यभार काढून का घेऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा दिरंगाई आढळल्यास सक्त कारवाई करण्‍याचा इशारा दिला. काम वेळेत सुरू न केल्याबद्दल ठेकेदार पृथ्वीराज पाटील यांनाही नोटीस बजावली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Municipal administrators
Municipal Commissioner
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com