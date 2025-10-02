Kolhapur Shahi Dussehra : शाही दसरा सोहळा, अडीचशे वर्षांची परंपरा; हत्तींची जागा घेतली मेबॅक मोटारीने, छत्रपतींची अगवाणी पोलिस दलाकडून

ठळक मुद्दे (Highlights)अडीचशे वर्षांची परंपरा – करवीर संस्थानचा शाही दसरा (सीमोल्लंघन) सोहळा अडीचशे वर्षांहून जुना असून, राजर्षी शाहू महाराजांनी या सोहळ्याला वैभव प्राप्त करून दिले.छबिना मिरवणुकीचे वैभव – पूर्वी शाही हत्ती, घोडेस्वार, शिकारी प्राणी, तोफा या भव्यतेसह निघणाऱ्या छबिना मिरवणुकीत आज मेबॅक मोटार आणि पोलिस दलाची सलामी असली तरी परंपरा आजही कायम आहे.लकडकोटावरील आपट्याची पूजा – छत्रपती महाराजांच्या हस्ते लकडकोटावर आपट्याचे पूजन झाल्यानंतरच सीमोल्लंघन सोहळा पूर्णत्वास जातो..Kolhapur Shahi Dussehra 250 Year : नंदिनी नरेवाडी : करवीर संस्थानच्या शाही दसरा (सीमोल्लंघन) सोहळ्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. करवीर छत्रपतींची राजधानी कोल्हापूरमध्ये दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या या शाही दसरा महोत्सवास जवळपास अडीचशे वर्षांचा इतिहास आहे. मात्र, हा शाही दसरा सोहळा नावारूपास आला, तो राजर्षी शाहू महाराज यांच्या काळात. शाहू महाराजांनी या सोहळ्याला एक वेगळेच वैभव प्राप्त करून दिले. शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या दसरा चौकात हा सोहळा सजतो. दसरा सोहळ्यासाठी जी मिरवणूक निघते, त्या मिरवणुकीस ‘छबिना मिरवणूक’ म्हणून ओळखले जाते. .छत्रपती कालीन छबिना मिरवणुकीत शाही हत्ती, अश्वारूढ सरदार, दरबारी मानकरी, बंदूक बारदार, तोफा त्याचबरोबर वाघ, चित्ते, बिबटे असे जंगली प्राणी असायचे. छत्रपतींकडे अडीचशेहून अधिक हत्ती होते. त्यांपैकी छबिना मिरवणुकीची अगवाणी ‘जंगबहादूर’ हत्ती करायचा. सोन्या - चांदीच्या दागिन्यांनी मढविलेल्या जंगबहादूर हत्तीवर छत नसलेला रिकामा चांदीचा हौदा असायचा व त्यावर सोनेरी किनार असलेला मराठा साम्राज्याचा भगवा ध्वज डौलाने फडकायचा. जंगबहादूरच्या मागे तलवारी घेतलेले छत्रपतींचे धारकरी पायी चालायचे. या धारकऱ्यांमागे अंबाबाई व गुरू महाराज (छत्रपती घराण्याचे आध्यात्मिक गुरू) यांच्या पालख्या असायच्या व पाठोपाठ छत्रपती महाराज सोन्याच्या दागिन्यांनी मढविलेल्या ‘मोती’ या भव्य शाही हत्तीवर चांदीच्या अंबारीत विराजमान असायचे..छत्रपतींच्या शाही हत्तीमागे घोडेस्वार मानकरी व सरदार तीन-तीनच्या रांगेत चालायचे. या घोडेस्वारांमागे चांदीचा रिकामा हौदा लादलेला ‘बर्चीबहाद्दर’ हत्ती डौलाने चालायचा. बर्चीबहाद्दरच्या मागे छत्रपतींच्या शिकारखान्यातील वाघ, चित्ते, बिबटे या शिकारी प्राण्यांचे पिंजरे असायचे व सर्वांत शेवटी तोफखाना असायचा. अशी ही शाही व वैभवशाली छबिना मिरवणूक छत्रपतींच्या जुन्या राजवाड्यातून दसरा चौकात यायची. छत्रपतींची स्वारी चौकात आल्यानंतर छत्रपतींना तोफांची सलामी दिली जायची. यानंतर छत्रपती महाराज लकडकोटावर ठेवलेल्या आपट्यांच्या पानांची पूजा करायचे व यानंतरच जमलेले सर्व लोक प्रथम छत्रपतींना आपट्याची पाने द्यायचे व नंतर एकमेकांना आपट्याची पाने देऊन दसरा साजरा करायचे..Ambabai Tramboli Devi Meet : अंबाबाई-त्र्यंबोली देवीच्या भेटीचा आज सोहळा, श्री अंबाबाईची महाविद्या श्रीभुवनेश्वरी माता रूपातील पूजा.शाही हत्तींची जागा घेतली मेबॅक मोटारीनेआजही ही शाही परंपरा कोल्हापूरमध्ये सुरू आहे. छत्रपती महाराजांच्या ‘छत्रपती देवस्थान ट्रस्ट’मार्फत शाही सीमोल्लंघन सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. आजही छबिना मिरवणुकीची परंपरा व सरंजाम पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे, फक्त छत्रपतींच्या शाही हत्तींची जागा ऐंशी वर्षांपूर्वी मेबॅक मोटारीने घेतली आहे. शिकारी प्राणी आता छबिना मिरवणुकीत नसतात. मात्र, इतर सर्व सरंजाम पूर्वीच्या परंपरेनुसार आजही सुरू आहे. फरक इतकाच, छत्रपती पूर्वी जुन्या राजवाड्यातून यायचे व जुन्या राजवाड्यातच परतायचे; पण ऐंशी वर्षांपासून छबिना मिरवणूक जुन्या राजवाड्याहून येते व छत्रपती नवीन राजवाड्याहून येतात आणि सीमोल्लंघन सोहळा झाल्यानंतर छबिना मिरवणुकीसह जुना राजवाड्याकडे परततात..छत्रपतींची अगवाणी पोलिस दलाकडूननवीन राजवाड्याहून छत्रपती मेबॅक मोटारीतून येतात. छत्रपतींची अगवाणी ‘महाराष्ट्र पोलिस दला’चे जवान करतात, तर शाही स्वारीच्या मागे छत्रपतींचे मानकरी शाही वाहनांमधून येतात. छत्रपती दसरा चौकात आल्यानंतर तोफा व बंदुकांच्या फैरी झाडून छत्रपतींना सलामी दिली जाते. यानंतर ‘महाराष्ट्र पोलिस बँड’ करवीर राज्याच्या राष्ट्रगीताची धून वाजवून छत्रपतींना सलामी देतात. पोलिस दलाच्या सलामीनंतर छत्रपती सरदार-जहागिरदारांचे मुजरे स्वीकारत छत्रपती आसनस्थानाकडे येतात. या ठिकाणी मराठा लाईट इन्फंट्रीचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलिस दलाचे वरिष्ठ आधिकारी व प्रतिष्ठित मंडळी छत्रपतींना अभिवादन करतात. यानंतर छत्रपती लकडकोटाकडे येतात. त्या ठिकाणी छत्रपतींच्या हस्ते आपट्याचे पूजन केले जाते.(समाप्त).वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: शाही दसरा (सीमोल्लंघन) सोहळा कोठे आयोजित केला जातो?👉 कोल्हापूर शहरातील दसरा चौकात हा शाही सोहळा पार पडतो.प्रश्न 2: छबिना मिरवणुकीचे वैशिष्ट्य काय आहे?👉 पूर्वी शाही हत्ती, घोडेस्वार सरदार, शिकारी प्राणी आणि तोफा यांचा समावेश असलेली भव्य मिरवणूक असायची. आता छत्रपती मेबॅक मोटारीतून येतात आणि पोलिस दल सलामी देतात.प्रश्न 3: सोहळ्यातील मुख्य पारंपरिक विधी कोणता आहे?👉 लकडकोटावरील आपट्याचे पूजन हा या सोहळ्याचा प्रमुख विधी असून, त्यानंतर लोक एकमेकांना आपट्याची पाने देऊन दसरा साजरा करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.