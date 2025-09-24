Shahi Dussehra Reels : कोल्हापूरच्या शाही दसऱ्याचे रील्स, युट्यूब शॉर्ट्स बनवा अन् हजारो कमवा, प्रशासनाचा उपक्रम; जाणून घ्या नियम

शाही दसरा महोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा:कोल्हापूरच्या ‘शाही दसरा महोत्सव 2025’ ला यंदा प्रथमच राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाला असून, भारत सरकार, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.व्हिडिओ/रील्स स्पर्धेचे आयोजन:कोल्हापूर प्राईड रील्स, YouTube व्हिडिओ स्पर्धेत कोल्हापूरच्या गडकिल्ले, मंदिरे, वारसा स्थळे, निसर्गसंपदा, कला, खाद्यसंस्कृती, पारंपरिक यात्रा-जत्रा यासारख्या विषयांवर रील्स किंवा व्हिडिओ तयार करता येणार आहेत. सहभागासाठी 6 ऑक्टोबर 2025, रात्री 12 वाजेपर्यंत नोंदणी करता येईल.नियम व पारितोषिके:वय 15 वर्षांवरील स्पर्धकांना प्रवेश असून, व्हिडिओ किमान 2 मिनिटांचा, Public स्वरूपात YouTube वर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. शीर्षकात #ShahiDasaraMahotsav2025 असणे गरजेचे. पारितोषिकांमध्ये ₹7,000 (प्रथम), ₹5,000 (द्वितीय), ₹3,000 (तृतीय) तसेच प्रत्येकी तीन उत्तेजनार्थ ₹1,000 अशी रोख बक्षिसे, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र आहेत..Kolhapur Shahi Dussehra Reels : कोल्हापूरच्या शाही दसरा महोत्सवाला यावर्षी प्रथमच राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र व कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘शाही दसरा महोत्सव 2025’ अंतर्गत कोल्हापूर प्राईड रील्स, युट्यूब शॉर्ट्स व युट्यूब व्हिडिओ स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी प्रवेश निशुल्क असून 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत सहभाग नोंदविता येणार आहे..स्पर्धेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडकिल्ले, दुर्गवैभव, प्राचीन मंदिरे-वास्तू, वारसा स्थळे, निसर्गसंपदा, धबधबे, जैवविविधता, पारंपरिक कला-कौशल्य, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती, पारंपरिक यात्रा-जत्रा या विषयांवर आधारित रील्स व युट्यूब व्हिडिओ सादर करता येणार आहेत..Kolhapur Political News : धनंजय महाडिक, राजेश क्षीरसागर यांच्या कलगीतुऱ्यात हसन मुश्रीफांची उडी, एका वाक्यात मुश्रीफांनी शांत केलं....युट्यूब व्हिडिओसाठी नियम व अटी :वयाची पात्रता: 15 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक.सक्रिय YouTube चॅनेल असणे आवश्यक.व्हिडिओ किमान 2 मिनिटांचा, सर्जनशील व प्रेक्षकांना गुंतवणारा असावा.फॉरमॅट: लँडस्केप (16:9) किंवा पोर्ट्रेट (9:16).व्हिडिओ YouTube वर Public स्वरुपात अपलोड करणे अनिवार्य.व्हिडिओच्या शीर्षकात #ShahiDasaraMahotsav2025 आणि yt.firstname.lastname असा नमुना असणे आवश्यक.डिस्क्रिप्शनमध्ये संक्षिप्त आढावा व स्पर्धेच्या शीर्षकाचा उल्लेख असणे गरजेचे.YouTube Shorts या स्पर्धेसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत.स्पर्धक एकापेक्षा अधिक व्हिडिओ पाठवू शकतो..पारितोषिके :प्रथम क्रमांक – ₹7,000 रोख, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र.द्वितीय क्रमांक – ₹5,000 रोख, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र.तृतीय क्रमांक – ₹3,000 रोख, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र.प्रत्येकी तीन उत्तेजनार्थ – ₹1,000 रोख व प्रमाणपत्र.स्पर्धक दोन्ही स्पर्धांमध्ये कितीही एन्ट्री देऊ शकतात. रिल्स व व्हिडिओ आधी केलेले किंवा नवीन तयार केलेले दोन्ही चालतील. सर्व नियम व माहिती @dasara_mahotsav_kolhapur या हँडलवर उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी करण मिरजकर (7709599494), विरेंद्रसिंह शिंदे (9923101994)आणि निखिल उंडाळे (9595790550) यांच्याशी संपर्क साधावा..faqsप्र.१. ‘शाही दसरा महोत्सव 2025’ साठी रील्स/व्हिडिओ कधीपर्यंत पाठवता येतील?उ.१. 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत.प्र.२. स्पर्धेत कोणते विषय समाविष्ट आहेत?उ.२. कोल्हापूरच्या गडकिल्ले, वारसा स्थळे, निसर्गसंपदा, धबधबे, पारंपरिक कला, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती, पारंपरिक यात्रा-जत्रा इत्यादी.प्र.३. स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा काय आहे?उ.३. 15 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांना सहभाग.प्र.४. व्हिडिओबाबत महत्त्वाचे नियम कोणते?उ.४. किमान 2 मिनिटांचा असावा, Public स्वरूपात YouTube वर अपलोड करावा, शीर्षकात #ShahiDasaraMahotsav2025 असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.