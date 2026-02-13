कोल्हापूर

Kolhapur crime News Today : घरातील पैशांच्या वादातून मुलाकडून वडिलांचा खून; कोल्हापुरातील शाहूवाडीमध्ये खळबळ

Son kills father over : शाहूवाडी (कोल्हापूर) येथे पैशांच्या कारणावरून झालेल्या वादात मुलाकडून वडिलांचा खून करण्यात आल्याची घटना समोर आली असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Son kills father over

Kolhapur Shahuwadi latest crime investigation update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Shahuwadi latest crime update : (शाम पाटील) : शाहूवाडी तालुक्यातील उचत येथे घरात ठेवलेल्या पैशांवरून झालेल्या वादातून मुलानेच वयोवृद्ध वडिलांचा धारदार शस्त्राने वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी रात्री घडली. या प्रकरणी शाहूवाडी पोलिस ठाणे (Shahuwadi Police Station) येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपी संतोष दाताराम कामेरकर याला अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Crime News
crime news in marathi
marathi
Shahuwadi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.