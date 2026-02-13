Kolhapur crime News Today : घरातील पैशांच्या वादातून मुलाकडून वडिलांचा खून; कोल्हापुरातील शाहूवाडीमध्ये खळबळ

Kolhapur Shahuwadi latest crime update : (शाम पाटील) : शाहूवाडी तालुक्यातील उचत येथे घरात ठेवलेल्या पैशांवरून झालेल्या वादातून मुलानेच वयोवृद्ध वडिलांचा धारदार शस्त्राने वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी रात्री घडली. या प्रकरणी शाहूवाडी पोलिस ठाणे (Shahuwadi Police Station) येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपी संतोष दाताराम कामेरकर याला अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष गुरुवारी सायंकाळी घरी आला असता त्याने बॅगेत ठेवलेले पैसे घरातील कोणीतरी न विचारता घेतल्याचा संशय व्यक्त केला. यावरून त्याचा पत्नी साधना व वडील दत्तात्रय संभाजी कामेरकर (वय ८३) यांच्याशी वाद झाला. “माझे पैसे मी पुन्हा घरात येण्याआधी द्या, अन्यथा मी कोणाला जिवंत ठेवणार नाही,” अशी धमकी देत तो घराबाहेर निघून गेला..दरम्यान, रात्री उशिरा संतोष पुन्हा घरी परतला. त्यावेळी पत्नी व मुले शाळेतील गॅदरिंग कार्यक्रमासाठी बाहेर गेले होते. वडील दत्तात्रय हे घरात एकटेच होते. या संधीचा फायदा घेत संतोषने वडिलांच्या डोक्यात धारदार शस्त्राने वार करून त्यांचा खून केला..Kolhapur Child :“इजान, तुला जेवण वाढते…” आईच्या हाकेच्या काही क्षणांत पाच वर्षांच्या चिमुकला पाण्याच्या खड्ड्यात; कोल्हापूर हादरले.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे उचत परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.