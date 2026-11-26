कोल्हापूर : राधानगरी-भुदरगडसारख्या बागायती क्षेत्रातून शक्तिपीठ रस्त्याची गरजच नाही, असे आमचे ठाम मत आहे. विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्याच शिंदे यांच्याकडे ‘एमएसआरडीसी’चा पूर्ण कार्यभार आहे. आता जनतेचा आक्रोश पाहून त्यांचाच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शक्तिपीठ रद्दचा आदेश आणावा व शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करू नये, अशी भूमिका माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी बिद्री येथे पत्रकार परिषदेत (Shaktipeeth Highway farmers protest Kolhapur) मांडली..श्री. पाटील म्हणाले, मी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही वेळोवेळी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही. शक्तिपीठ महामार्ग या परिसरातून जाऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील..Koyna Hydropower Project : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! वाशिष्ठी नदीतून समुद्रात वाहून जाणारे कोयनेचे पाणी सिंचनासाठी वळवणार? विधिमंडळ समितीचे मोठे पाऊल.शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या पुढील पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात घालणारा कोणताही निर्णय आम्हाला मान्य नाही ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा कोणताही विकास महत्त्वाचा नाही. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे योग्य नाही. विशेषतः अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी महामार्गात गेल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. अनेक कुटुंबांचे संपूर्ण अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या जमिनी महामार्गात गेल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असताना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध प्रकल्प पुढे रेटणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.