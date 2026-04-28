Kolhapur Farmers Protest : 'दांडके पाठीत फोडू, वेळ पडली तर बलिदानही देऊ, पण वाडवडिलांची जमीन...; शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध

सरवडे (कोल्हापूर) : ''महामार्गाला एक इंचही जमीन देणार नाही. दांडके पाठीत फोडू. वेळ पडली तर बलिदान देऊ; पण वाडवडिलांची जमीन घेऊ देणार (Kolhapur farmers protest against Shaktipeeth Highway) नाही,'' असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा युवाध्यक्ष अजित पोवार यांनी दिला..तुरंबे (ता. राधानगरी) पंचक्रोशीतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अजित पोवार म्हणाले, ''शक्तिपीठ मार्गासाठी १५ ते २० फूट उंचीचा भराव टाकणार आहेत. या मार्गाचा स्थानिक लोकांना काडीमात्र लाभ नाही. रेडीरेकनर किमतीने जमिनी घेणार; पण आम्ही द्यायलाच तयार नाही. झालाच रस्ता तर शेतकऱ्यांना काही किमी अंतर फिरून शेतावर यावे लागेल. म्हणजे आधी शेती तोट्याची; त्यात भरावामुळे पाणी साचणार. येणे-जाणे परवडणार नाही; मग हा अट्टहास कशासाठी?.काँग्रेस नेते सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली लढाई लढायची आहे. के. के. भारतीय म्हणाले, ''स्वार्थापोटी लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत. महायुतीच्या मंत्र्यांनी बघ्याची भूमिका घेऊन सोंग काढले आहे. ''संतोष बुटाले म्हणाले, ''तुम्ही महामार्गाशेजारी असाल तर बायपास रस्त्यासाठी तुमच्या जमिनीचा वापर होईल किंवा पावसाळ्यात पाण्याचा तुंब येईल म्हणून बलिदान द्या; पण रस्ता करू द्यायचा नाही.'' यावेळी पी. एस. भावके, जयसिंग पाटील, वैभव तहसीलदार, वैभव माने यांनी मनोगत मांडले. यावेळी आनंदा घारे, तानाजी भोईटे, बाबूराव भोईटे, अशोक कुदळे, बबन भंडारी उपस्थित होते..बहिरेश्वरला दोनशे शेतकऱ्यांचा विरोधकसबा बीड : बहिरेश्वर (ता. करवीर) येथील २०० शेतकऱ्यांची जमीन शक्तिपीठ महामार्गात जाणार आहे. शक्तिपीठविरोधी आंदोलनात सर्व शेतकरी सहभागी होणार आहोत. निषेधासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाला बाधित शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. निवेदनावर बाळासाहेब बचाटे, दत्तात्रय दिंडे, नीलेश दिंडे, बाबासाहेब हवालदार, बाबासाहेब बचाटे, शहाजी बचाटे, बाळू सावंत यांच्यासह ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत..हसन मुश्रीफ यांना निवेदनबिद्री : शक्तिपीठ मार्ग रद्द व्हावा यासाठी बोरवडे (ता. कागल) येथील ग्रामस्थांच्या वतीने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. शेतकऱ्यांची भूमिका शासन दरबारी मांडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. यावेळी बोरवडेचे उपसरपंच दत्तात्रय पाटील, माजी उपसरपंच विनोद वारके, तानाजी साठे, ज्ञानदेव फराकटे, संभाजी फराकटे, धनाजी फराकटे, युवराज पोवार, युवराज साठे, बाळासाहेब चौगले यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.