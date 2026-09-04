Shaktipeeth Highway Farmers Agitation : 'शक्तिपीठ' विरोधात शेतकरी आक्रमक; 78 गावांत जमीन मोजणीच्या नोटिसांची सामूहिक होळी, सरकारविरोधात घोषणाबाजी

कोल्हापूर : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी संयुक्त जमीन मोजणीच्या नोटिसांची आज बाधित होणाऱ्या ७८ गावांमध्ये सामूहिक होळी केली. ठिकठिकाणी आंदोलने करून सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी निषेध (Kolhapur farmers protest against Shaktipeeth Highway) नोंदविला..सरकारने करवीर तालुक्यातील १८ गावांत ता. ९ ते २२ सप्टेंबरपर्यंत व पन्हाळा तालुक्यातील १० गावांत डिसेंबर महिन्यात या महामार्गासाठी जमीन मोजणीचा कार्यक्रम जाहीर करून शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ या मार्गासाठी बाधित होणाऱ्या गावांमध्ये नोटिसांची होळी केली. मोजणीच्या नोटिसा देऊन सरकारकडून जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे, हे निषेधार्ह आहे, अशा भावना आंदोलकांनी व्यक्त केल्या..हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार असून सोमवारी (ता. ७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या नोटिसांची होळी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाणार आहे, यामध्ये ७८ गावांतील शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन समन्वयक सम्राट मोरे यांनी केले आहे..Amba Ghat Road Update : गणेशोत्सवापूर्वी आंबाघाट पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार! 'एरडॉक्स प्लेट' तंत्रज्ञानाने दुरुस्तीचे काम वेगात, अवजड वाहतुकीबाबतही लवकरच निर्णय.दरम्यान, खुपिरे (ता. करवीर) येथे महामार्गाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीतर्फे होणारी सभा रद्द करण्यात आली. आंदोलनात समन्वयक गिरीश फोंडे, अजित पोवार, शिवाजी मगदूम, बाबासाहेब देवकर, जोतिराम घोडके, विक्रम पाटील, अशोक कुदळे, जयसिंग पाटील, सर्जेराव देसाई, मायकल डिसोझा, कृष्णा भारतीय, कुंडलिक गुरव, ज्ञानदेव पाटील, प्रकाश पाटील, शिवाजीराव चोरगे, उदय देसाई यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते..Pune Bangalore Highway Traffic Relief : 'कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर' उड्डाणपुलावरून रात्रीची वाहतूक सुरू; पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहनधारकांना मोठा दिलासा.करवीर तालुक्यातील बाधित गावे एकवटणारकसबा बीड : शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीला विरोध करण्यासाठी करवीर तालुक्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी त्या त्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर शासनाच्या आदेशाची होळी केली. करवीर तालुक्यात ९ सप्टेंबरला हसूर दुमालात सर्व गावांतील शेतकरी जमा होणार असून, या मोजणीला मोर्चाद्वारे सामूहिकरीत्या तीव्र विरोध करणार आहेत..गारगोटीत ई-नोटिसींची सामूहिक होळीगारगोटी : शक्तिपीठ महामार्गाच्या ई-नोटिसीद्वारे संयुक्त मोजणीच्या तारखा शासनामार्फत जाहीर करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ गारगोटी येथील प्रांत कार्यालयासमोर शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनामार्फत देण्यात आलेल्या ई-नोटिसींची सामूहिक होळी करून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी प्रांताधिकारी हरेश सूळ यांना निवेदन दिले. दरम्यान, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याबद्दल आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कथित अपशब्दांचे वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थही आंदोलन करण्यात आले. या कथित वक्तव्याचा आंदोलकांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. तसेच राजेश क्षीरसागर यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.