Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा

Kolhapur Mpsc : एमपीएससीच्या निकालात कोल्हापूर जिल्ह्याचा डंका वाजला आहे. कसबा बावड्याची सायलीने राज्यात दुसरे स्थान पटकावले तर इचलकरंजीचा तन्मय मांडरेकर सातव्या क्रमांकावर. जिल्हाभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या राज्यसेवा परीक्षेत कसबा बावड्याची कन्या सायली किरण भोसले यांनी मागासवर्गीय प्रवर्गात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला. इचलकरंजीतील तन्मय अनिल मांडरेकर राज्यात सातवे आले, तर सूरज देबाजे यांने अठ्ठावीसावी रँक मिळविली..एकूण ४७७ पदांसाठी ही राज्यसेवा परीक्षा जाहीर झाली होती. पूर्व परीक्षा २८ एप्रिल २०२४ ला झाली. त्याचा निकाल १२ मार्च २०२५ ला जाहीर झाला. त्यानंतर मुख्य परीक्षा २६ ते २८ एप्रिल २०२५ दरम्यान होऊन २९ व ३० ऑक्टोबरला मुलाखती झाल्या. या मुलाखतीनंतर आयोगाने लगेच सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली..सायली यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापुरातील महाराणी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायस्कूलमध्ये झाले. तिने दहावीत ८२ टक्के, तर बारावीला विज्ञान शाखेत ७२ टक्के गुण मिळवले आहेत. इचलकरंजीतील भुणे मळा येथे राहणाऱ्या तन्मय मांडरेकर यांनी ओबीसी प्रवर्गात प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यांची राज्यात सातवी रँक आहे. त्यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण सरस्वती हायस्कूलमधून झाले. त्यांनी दहावीला ९७, तर बारावीला ९५ टक्के गुण मिळवले आहेत..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.पुण्यातील गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी या परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. सध्या ते गटविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची आई अंगणवाडी सेविका आहे.इचलकरंजीच्या जवाहरनगर येथील सूरज देबाजे सध्या सिंधुदुर्गात कौशल्य विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी राज्यसेवा परीक्षेत २८ वी रँक मिळविली आहे. त्यांनी मणेर हायस्कूलमधून दहावीला ९४, तर बारावी विज्ञान शाखेतून ८८ टक्के गुण मिळवले. वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधून त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले..