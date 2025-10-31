कोल्हापूर

Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा

Ichalkaranji MPSC Student : मुख्य परीक्षा २६ ते २८ एप्रिल २०२५ दरम्यान होऊन २९ व ३० ऑक्टोबरला मुलाखती झाल्या. या मुलाखतीनंतर आयोगाने लगेच सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली.
Kolhapur MPSC Student

एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा

Kolhapur Mpsc : एमपीएससीच्या निकालात कोल्हापूर जिल्ह्याचा डंका वाजला आहे. कसबा बावड्याची सायलीने राज्यात दुसरे स्थान पटकावले तर इचलकरंजीचा तन्मय मांडरेकर सातव्या क्रमांकावर. जिल्हाभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या राज्यसेवा परीक्षेत कसबा बावड्याची कन्या सायली किरण भोसले यांनी मागासवर्गीय प्रवर्गात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला. इचलकरंजीतील तन्मय अनिल मांडरेकर राज्यात सातवे आले, तर सूरज देबाजे यांने अठ्ठावीसावी रँक मिळविली.

Kolhapur
MPSC Exam
Maharashtra Public Service Commission Examination
MPSC results
Maharashtra Public Service Commission
Maharashtra News

