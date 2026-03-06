Talathi Office Bribery : वडिलांचे नाव लावायला उपसरपंच, तलाठ्याने गाठली खालची पातळी, ‘लाचलुचपत’ पथक आलं शेतकऱ्याच्या मदतीला

Kolhapur Bribery Case : सात-बारा पत्रकी वडिलांचे नाव लावण्यासाठी तक्रारदाराकडून पाच हजारांची लाच घेताना शिंगणापूरच्या उपसरपंचासह तलाठ्याला आज पकडण्यात आले. तलाठी इरफान दिलावर सनदी (वय ४१, रा. शिवाजी कॉलनी, लाईन बाजार) व उपसरपंच दीपक सदाशिव कांबळे (४३, रा. शिंगणापूर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालयात दुपारी दोनच्या सुमारास ही कारवाई झाली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी ः तक्रारदाराने वडिलांच्या नावाने खरेदी केलेल्या जमिनीवर त्यांचे नाव लावण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. उपसरपंच कांबळे याची भेट घेऊन सात-बारा पत्रकी नाव लावण्याची विनंतीही केली. यावेळी कांबळेने स्वतःसाठी व ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) इरफान सनदीसाठी दहा हजार रुपये द्यावे लागतील, असे सांगितले. तडजोडीअंती पाच हजार देण्याचे ठरले. तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे बुधवारी (ता. ४) तक्रार दाखल केली. यानंतर विभागाने लाचेची मागणी केल्याची पडताळणीही केली होती..ग्रामपंचायतीतच स्वीकारली रक्कम...उपसरपंच कांबळे याने तक्रारदारास आज कार्यालयीन वेळेत शिंगणापूर सज्जा येथे बोलविले. दुपारी अडीचच्या सुमारास तक्रारदार शिंगणापूर तलाठी कार्यालय येथे पोहोचले. ग्राम महसूल अधिकारी इरफान सनदी यांनी तक्रारदारास तलाठी कार्यालयाच्या बाजूस असलेल्या खोलीमधील टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये लाचेची रक्कम ठेवण्यास सांगितली होती. यावेळी लाचेची रक्कम उपसरपंच दीपक कांबळे याने स्वीकारताच लाचलुचपत पथकाने कारवाई करून दोघांना ताब्यात घेतले..रात्री उशिरापर्यंत घरझडती...उपसरपंच कांबळे याच्या शिंगणापुरातील घराची तसेच सनदीच्या लाईन बाजार येथील घराची झडती घेण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत दोन पथकांकडून ही तपासणी सुरू होती. पोलिस उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक उज्ज्वला भडकमकर, संदीप काशीद, सचिन पाटील, संदीप पवार, कृष्णा पाटील, गजानन कुराडे यांनी सहभाग घेतला..Bribe Land Record Change : सातबाऱ्यावर फेरफार करण्यासाठी १० हजारांची लाच, महिला ग्राम महसूल अधिकारीचा भ्रष्ट कारभार उघड, दापोलीतील घटना.सनदी राज्य संघाचा कर्णधार...सनदीची नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र हॉकी संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली होती. कारवाईची माहिती कसबा बावडा परिसरात समजताच एकच खळबळ उडाली. कारवाईत दोघांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.