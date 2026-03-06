कोल्हापूर

Talathi Office Bribery : वडिलांचे नाव लावायला उपसरपंच, तलाठ्याने गाठली खालची पातळी, ‘लाचलुचपत’ पथक आलं शेतकऱ्याच्या मदतीला

Kolhapur Bribery news: कोल्हापुरात तलाठी कार्यालयातच शेतकऱ्यांकडून लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हॉकी संघाचा कर्णधार आणि उपसरपंचाच्या मदतीने लाच मागितल्याचा आरोप असून कारवाईदरम्यान आरोपी रंगेहात पकडले गेले.
Kolhapur Bribery Case : सात-बारा पत्रकी वडिलांचे नाव लावण्यासाठी तक्रारदाराकडून पाच हजारांची लाच घेताना शिंगणापूरच्या उपसरपंचासह तलाठ्याला आज पकडण्यात आले. तलाठी इरफान दिलावर सनदी (वय ४१, रा. शिवाजी कॉलनी, लाईन बाजार) व उपसरपंच दीपक सदाशिव कांबळे (४३, रा. शिंगणापूर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालयात दुपारी दोनच्या सुमारास ही कारवाई झाली.

