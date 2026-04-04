Shirol Kolhapur village dispute : कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यात एका झाडावरून दोन गावात वाद उफाळला, वडाच्या झाडावरून तणावपूर्ण स्थिती

Shirol village controversy : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात एका वडाच्या झाडावरून दोन गावांमध्ये वाद उफाळला असून परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Two villages conflict Kolhapur : (अनिल केरीपाले) : मजरेवाडी हद्दीतील बस्तवाड–अकिवाट तिहेरी रस्त्यावर असलेल्या ऐतिहासिक वडाच्या झाडावरून शुक्रवारी सकाळी दोन गावांतील ग्रामस्थ आमने-सामने आल्याने तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. रस्त्यावरून येणारी वाहने स्पष्टपणे दिसत नसल्यामुळे अपघात होत असल्याचा मुद्दा पुढे करत बस्तवाड ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेत झाड तोडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मजरेवाडी ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध करत हा प्रयत्न रोखून धरला.

