Shiv Jayanti Chaos Kolhapur : कोल्हापुरात शिवजयंतीच्या उत्साहात हुल्लडबाजी; सायलेंसर काढून धिंगाणा, गावकऱ्यांनी चोपला

Kolhapur Silencer removed bike stunt : कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त उत्साहाचे वातावरण असताना जिल्ह्यातील काही भागांत अतिउत्साही तरुणांकडून हुल्लडबाजीने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. दुचाकींचे सायलेंसर काढून कर्णकर्कश आवाज करत रस्त्यांवरून फेऱ्या मारणे, वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवणे तसेच सोशल मीडियावर त्याचे व्हिडिओ प्रसारित करणे, असे प्रकार दिवसभर सुरू असल्याचे दिसून आले..पन्हाळा गडावरून ज्योत घेऊन येताना काही तरुणांनी दुचाकींचे सायलेंसर बदलून फटाक्यांसारखे आवाज काढत शहर व ग्रामीण भागात धिंगाणा घातल्याची तक्रार स्थानिकांकडून करण्यात आली. या प्रकारामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला..काही व्हिडिओंमध्ये एका गटाने दुचाकी थेट पंचगंगा नदीत फेकल्याचे दिसत आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी वीटभट्टीवर गाडी पेटवण्यात आल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. या कृत्यांमुळे संतप्त झालेल्या केर्ले येथील गावकऱ्यांनी संबंधित तरुणांच्या गाड्यांची तोडफोड केल्याची माहिती आहे.भुदरगड परिसरातही मोठ्या संख्येने दुचाकीस्वारांनी सायलेंसर काढून जोरदार आवाज करत फेऱ्या मारल्याचे दिसून आले. कसबा सांगाव येथे तब्बल ६० ते ७० दुचाकींचा ताफा अशाच प्रकारे हुल्लडबाजी करत गेल्याचे स्थानिकांनी सांगितले..दरम्यान, या गोंधळादरम्यान एका ठिकाणी तरुणावर एडक्याने हल्ला केल्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. संबंधित तरुण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.विशेष म्हणजे, या हुल्लडबाजीचे व्हिडिओ संबंधित तरुणांनी स्वतःच सोशल मीडियावर प्रसारित केले आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Kolhapur Municipal Corporation : गुंठेवारी प्रस्तावांसाठी तीन महिने मुदतवाढ? कोल्हापूर महापालिकेच्या नव्या सभागृहाची पहिली सभा गाजणार.छत्रपती शिवाजी महाराज हे शिस्त, संयम आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभाराचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या जयंतीनिमित्त अशा प्रकारे गोंधळ घालणे अयोग्य असल्याची भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे. पोलिस प्रशासनाने संबंधित व्हिडिओंची दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.