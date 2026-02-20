कोल्हापूर

Shiv Jayanti Chaos Kolhapur : कोल्हापुरात शिवजयंतीच्या उत्साहात हुल्लडबाजी; सायलेंसर काढून धिंगाणा, गावकऱ्यांनी चोपला

Kolhapur village beating incident : कोल्हापुरात शिवजयंतीच्या मिरवणुकीदरम्यान काही तरुणांनी सायलेंसर काढून धिंगाणा घातल्याचा प्रकार समोर आला. संतप्त गावकऱ्यांनी संबंधितांना चोप दिल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला.
Shiv Jayanti celebration controversy Kolhapur

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Silencer removed bike stunt : कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त उत्साहाचे वातावरण असताना जिल्ह्यातील काही भागांत अतिउत्साही तरुणांकडून हुल्लडबाजीने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. दुचाकींचे सायलेंसर काढून कर्णकर्कश आवाज करत रस्त्यांवरून फेऱ्या मारणे, वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवणे तसेच सोशल मीडियावर त्याचे व्हिडिओ प्रसारित करणे, असे प्रकार दिवसभर सुरू असल्याचे दिसून आले.

