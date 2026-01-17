Political Violence Shivaji Peth Kolhapur : शिवाजी पेठेत बोंद्रे-खराडे गटात तुफान राडा, हवेत गोळीबार?; माजी महिला महापौरांसह पाच जखमी

Kolhapur Crime News : कोल्हापूर शहराचे लक्ष लागून राहिलेल्या इंद्रजित बोंद्रेविरुद्ध शिवतेज खराडे लढतीच्या निकालानंतर आज शिवाजी पेठेत याचे पडसाद उमटले. विजयाचा जल्लोष करणाऱ्या कार्यकर्त्याला झालेल्या मारहाणीनंतर दोन्ही गट समोरासमोर आल्याने धुमश्चक्री उडाली. मर्दानी खेळाचा आखाडा येथे सायंकाळी चारच्या सुमारास झालेल्या दगडफेकीत माजी महापौर सई खराडे, अजित खराडे यांच्यासह बोंद्रे गटातील तिघे जखमी झाले. दोन घरांची तोडफोड झाली. जीपसह चार वाहनांचे नुकसान झाले. परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात आहे..दगडफेकीत सई अजित खराडे, अजित सखारामबापू खराडे (रा. खराडे गल्ली), महादेव बोंद्रे, कल्याणी तिबिले, अजित वसंतराव दळवी (रा. राजघाट रोड) जखमी झाले. जखमींना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात सुरू होते..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी ः शिवाजी पेठेतील इंद्रजित बोंद्रे विरुद्ध शिवतेज खराडे एकमेकांसमोर असल्याने या प्रभागातील लढत हायहोल्टेज होती. या लढतीमध्ये इंद्रजित बोंद्रे यांनी चौदाशे मतांनी विजय मिळवला.बोंद्रे समर्थक दुपारी साडेतीनचा सुमारास मर्दानी खेळाचा आखाडा येथे जमण्यास सुरुवात झाली. तेथून काही अंतरावरच सई खराडे यांचे घर असून, शिवाजी मराठा हायस्कूल मैदानावर खराडे समर्थक थांबून होते. दुचाकीवरून जाणाऱ्या एका अतिउत्साही कार्यकर्त्याने खराडे यांच्या घरासमोरूनच फेरी मारली. यावेळी काही तरुणांनी इकडून येऊ नको, असे त्याला बजावले; पण काही वेळानंतर तो पुन्हा याच गल्लीतून जाताना पाहून खराडे समर्थकांनी त्याला अडवले. याचा जाब विचारत किरकोळ वादावादी झाली..Kolhapur Election Party Wise Winners : कोल्हापूर महानगरपालिका पक्षनिहाय विजयी उमेदवार लिस्ट, जाणून घ्या पक्षीय बलाबल.बोंद्रे यांच्या समर्थकाला मारहाण झाल्याचा समज झाल्याने मर्दानी खेळाच्या आखाड्यासमोरून काही समर्थक खराडे यांच्या घराकडे येऊ लागले. यावेळी खराडे यांच्या घरासमोर थांबलेला जमाव त्यांच्या दिशेने चाल करून गेला. समोरासमोर आलेल्या समर्थकांमध्ये तुफान दगडफेक झाली.हवेत गोळीबार?मर्दानी खेळाचा आखाडा परिसरात बोंद्रे आणि खराडे समर्थकांत दगडफेक झाली. एकाने जमाव येताना पाहून हवेत गोळीबार केल्याची चर्चा शिवाजी पेठेत सुरू होती, तर खराडे यांच्या फुलेवाडी येथील घरासमोरही काही तरी घडल्याच्या अफवेने तारांबळ उडाली. रात्री उशिरापर्यंत गोळीबाराची दबक्या आवाजात चर्चा होती..महिलांची धावपळ....बोंद्रे यांच्या भावकीतील काही घरे आखाड्यासमोर आहेत. तसेच तिबिले यांचेही घर आहे. जमावाकडून दोन्ही घरांवर दगडफेक करण्यात आली. बोंद्रे यांच्या सांस्कृतिक सभागृहासमोर असलेल्या जीपचेही दगडफेकीत नुकसान झाले. दगड हातावर लागल्याने महादेव बोंद्रे, कल्याणी तिबिले जखमी झाल्या. विटा, दगड हवेत भिरकावताना पाहून जल्लोष करण्यासाठी आलेल्या महिलांची धावपळ उडाली.पोलिसांचा सौम्य लाठीमारमर्दानी खेळाचा आखाडा परिसरात सुरू असलेल्या दगडफेकीची माहिती मिळताच शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील, निरीक्षक किरण लोंढे यांच्यासह पोलिस घटनास्थळी आले. पोलिसांनी जमावामध्ये शिरून सौम्य लाठीमार केला. पोलिसांना पाहताच जमावातील तरुणांनी आसपासच्या बोळातून पळ काढला. यामध्ये तोल जाऊन पडल्यानेही काही जण जखमी झाले. पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त बोलावत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पोलिसांकडून घटनेचा आढावा घेत काही सूचना केल्या. पोलिस पथकाने वरिष्ठांसोबत परिसरातून संचलन केले. स्थानिक नागरिकांकडून घटनेची माहिती घेण्याचेही काम सुरू होते..घरांवर दगडफेक, वाहनांचे नुकसान...जमावाने केलेल्या दगडफेकीत महादेव बोंद्रे, तिबिले यांच्या घराचे नुकसान झाले आहे. घराच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या असून, दारात दगडांचे खच साचले होते. दारात थांबलेली एक जीप, चार दुचाकींचेही दगडफेकीत नुकसान झाले आहे.कडेकोट बंदोबस्तजुना राजवाडा पोलिसांसह जलदकृती दलाची तुकडी घटनास्थळी आली. मुख्य चौकात चारही बाजूंनी पोलिस थांबल्याने चौकाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आल्याने काही बंदोबस्त हटविण्यात आला; मात्र रात्री पुन्हा कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी बंदोबस्त नेमण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.