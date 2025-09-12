कोल्हापूर

Kolhapur Crime : मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचे लागोपाठ तीन प्रकार

Kolhapur Shivaji University : तीन महिलांचे मणीमंगळसूत्र, बांगडी असा अडीच तोळ्यांचा ऐवज चोरून नेण्यात आला. दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी हे कृत्य केल्याचे स्पष्ट झाले.
Kolhapur Crime

Kolhapur Crime

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Morning Walk Robbery : मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचे लागोपाठ तीन प्रकार आज सकाळी घडले. तीन महिलांचे मणीमंगळसूत्र, बांगडी असा अडीच तोळ्यांचा ऐवज चोरून नेण्यात आला. दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी हे कृत्य केल्याचे स्पष्ट झाले. पुईखडी परिसरात मागील आठवड्यातही असाच प्रकार घडला असून, चारही चोरीतील चोरटे एकच असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
robbery
Shivaji University
Crime News Kolhapur
womens safety
kolhapur city
armed robbery
Kolhapur morning walk robbery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com