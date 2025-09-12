Kolhapur Crime : मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचे लागोपाठ तीन प्रकार

Morning Walk Robbery : मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचे लागोपाठ तीन प्रकार आज सकाळी घडले. तीन महिलांचे मणीमंगळसूत्र, बांगडी असा अडीच तोळ्यांचा ऐवज चोरून नेण्यात आला. दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी हे कृत्य केल्याचे स्पष्ट झाले. पुईखडी परिसरात मागील आठवड्यातही असाच प्रकार घडला असून, चारही चोरीतील चोरटे एकच असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : कंदलगाव येथील माधवी शिरगावे व सुनीता सादळे पहाटे पाचच्या सुमारास वॉकसाठी बाहेर पडल्या होत्या. सव्वापाचच्या सुमारास खडीचा गणपती मंदिरासमोर दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी त्यांना अडवले..चाकूचा धाक दाखवत सुनीता सादळे यांच्या गळ्यातील मणीमंगळसूत्र, तर माधवी शिरगावे यांच्या गळ्यातील छोटे मंगळसूत्र हिसडा मारून घेतले. दोघींनी प्रतिकाराचा प्रयत्न केला; मात्र चोरट्यांनी दोघींनाही ढकलून दिल्याने त्या किरकोळ जखमी झाल्या. चोरटे दुचाकीवरून आर. के. नगरच्या दिशेने पळून गेल्याचे फिर्यादींनी तक्रारीत म्हटले..Kolhapur Gas Explosion : कोल्हापूर गॅस स्फोट प्रकरणात गंभीर जखमी झालेल्या ५ वर्षीय प्रज्वलची झुंज व्यर्थ, आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू.शिवाजी विद्यापीठ मार्गावरही लूटशांतिनिकेतन स्कूलसमोरून पायी निघालेल्या साधना राजकुमार साळुंखे (वय ५८, रा. शाहू पार्क, राजेंद्रनगर) यांनाही तिघा चोरट्यांनी अडवले. एकाने सुरुवातीला उलटी आल्याचा बहाणा केला. मात्र, साळुंखे थोडे अंतर पुढे जाताच त्यांच्या गळ्यातील मणीमंगळसूत्र व हातातील बांगडी हिसडा मारून काढून घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.