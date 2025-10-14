Kolhapur Crime : लगोरीने काच फोडून मोटारीतील ऐवज पळविला,कोल्हापुरातील प्रकार; चोरीची रक्कम पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):लगोरीने फोडली काच, मिनिटांत चोरी:चोरट्याने लगोरीचा वापर करून मोटारीची काच फोडली व बॅगमधील रोकड, इअर पॉड आणि चार्जर असा ऐवज घेऊन पसार झाला.सीसीटीव्हीत कैद संपूर्ण प्रकार:चोरटा प्रथम निरीक्षण करून निघून गेला, नंतर परत येऊन बॅग उचलताना कॅमेऱ्यात दिसला; पोलिसांनी फुटेज ताब्यात घेतले आहे.परराज्यातील टोळ्यांचा संशय:पोलिस तपासात चोरटे रेल्वेने कोल्हापुरात येतात, चोरी करून कपडे बदलून पुन्हा रेल्वेने परत जातात, अशी माहिती पुढे आली आहे..Kolhapur Crime News : लगोरीच्या सहाय्याने वकिलाच्या मोटारीची काच फोडून चोरट्यांनी एक लाखांची रोकड आणि इअर पॉड, चार्जर असा सुमारे १ लाख १६ हजार २०० रुपयांचा ऐवज पळविला. व्हिनस कॉर्नर येथील एका ज्वेलर्स दुकानाजवळील रस्त्याच्या बाजूला मोटार उभी केली असताना शनिवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला. याची फिर्याद ॲड. गौरव सुनील चांडोले (मूळ सांगोला, जि. सोलापूर, सध्या जिवबानाना जाधव पार्क) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली आहे.पोलिसांनी आणि फिर्यादी यांनी सांगितले की, फिर्यादी ॲड. चांडोले यांच्या घराचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी त्यांनी रोख एक लाख रुपये आणले होते. ते लॉक केलेल्या मोटारीत ठेवले होते..व्हिनस कॉर्नर येथे रस्त्याच्या बाजूला त्यांनी मोटार उभी केली. त्यांच्या मित्रासोबत सायंकाळी सहा वाजता ते ज्वेलरी दुकानात गेले. सात वाजता तेथून बाहेर आले तेव्हा; चोरट्यांनी मोटारीची काच फोडून त्यातील रोख एक लाख रुपये आणि १६ हजार २०० रुपयांचा एअर पॉड आणि चार्जर असा ऐवज पळविल्याचे निदर्शनास आले. याची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने परिसरातील सीसीटीव्हीचे फुटेज तपासले..एका तासात.. अशी झाली चोरी...एक व्यक्ती मोटारी जवळ आला. त्याने मोटारीजवळ दोन फुटांच्या अंतरावरून लगोरीच्या सहायाने मागील सीट जवळील काच फोडली. काच फुटल्याची खात्री झाल्यावर तेथून निघून गेला. थोड्यावेळात पुन्हा आला. तेथे आजूबाजूला पाहत फोडलेल्या काचेतून आता मोटारीत डोकावून मागील सीटवरील बॅग घेतली. क्षणाचाही विलंब न करतान रस्ता ओलांडून दसरा चौकाकडे निघून गेला.परराज्यातील चोरटापरराज्यातील चोरटे रेल्वेने कोल्हापुरात येतात. लगोरीसारख्या खेळण्याने मोटारीची काच फोडतात. त्यातील बॅगेतून सोने, चांदी, रोकड घेऊन बाजूला जातात. तेथे ड्रेस बदलून रेल्वेने पुन्हा निघून जात असल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्येकवेळी वेगवेगळी टोळी असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. शाहूपुरी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: चोरी कुठे आणि केव्हा झाली?उ.१: कोल्हापूरच्या व्हिनस कॉर्नर परिसरात, शनिवारी सायंकाळी सहा ते सात या दरम्यान चोरी झाली.प्र.२: किती रक्कम आणि वस्तू चोरल्या गेल्या?उ.२: सुमारे ₹१,००,००० रोकड, ₹१६,२०० किंमतीचे इअर पॉड आणि चार्जर असा एकूण ₹१,१६,२०० चा ऐवज चोरीस गेला.प्र.३: चोरट्याने काच कशी फोडली?उ.३: ‘लगोरी’ (लहान दगडासारखे खेळणे) फेकून मोटारीची काच फोडली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.