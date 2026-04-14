Radhanagari Kolhapur crime : कोल्हापुरातील राधानगरीत धक्कादायक प्रकार; माझ्या मुलीला सासरच्या लोकांनी मारलं, रुपालीच्या आईचा आक्रोश, पोस्टमार्टम इनकॅमेरा

woman death in-laws allegation : तरसंबळे (ता. राधानगरी) येथे एका २६ वर्षीय विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. रूपाली प्रवीण गुरव असे मृत महिलेचे नाव असून, तिच्या मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, रूपालीचा मृत्यू नैसर्गिक नसून तिचा छळ करून घातपात केल्याचा गंभीर आरोप रूपालीच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी केला आहे..सोमवारी रूपाली गुरव यांना मृतावस्थेतच राधानगरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रूपालीचा मृत्यू झाल्याचे समजताच तिच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयात मोठी गर्दी केली. यावेळी नातेवाइकांनी संताप व्यक्त करून दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता..'माझ्या मुलीला सासरच्या लोकांकडून सातत्याने मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जात होता. तिच्याकडे वारंवार पैशांची मागणी केली जात होती, असा आरोप मृत रूपालीच्या आई सरिता गुरव यांनी सासरच्या मंडळींवर केला. राधानगरी पोलिसांनी महिलेचा पती प्रवीण गुरव याला ताब्यात घेतले आहे. मृतदेह सीपीआरमध्ये 'इनकॅमेरा' शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. मृत रूपालीच्या मागे दोन लहान मुले आहेत.