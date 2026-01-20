Kolhapur Shocking Incident : कोल्हापूर हादरलं! अवघ्या १४ वर्षीय तनिष्काने का उचललं टोकाचं पाऊल

Kolhapur Crime News : गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील घोरपडे वसाहतीमधील तनिष्का अमित गवळी (वय १४) या मुलीने आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. तनिष्का आज शाळेतून उशिरा घरी आली होती..उशिराचे कारण विचारले असता ती मैत्रिणीसोबत देवदर्शनासाठी गेल्याचे तिने सांगितले. यानंतर आईने तिला क्लासला जाऊ नको, असे सांगितले होते. थोड्या वेळानंतर तिने राहत्या घरात आत्महत्या केली. काही वेळातच घरातून आवाज आल्याने आईला शंका आली..Shocking News : मॅरेथॉन ठरली अखेरची ! धावताना धाप लागल्याने मैदानातच दहावीची विद्यार्थिनी बेशुद्ध अन्... हृदयद्रावक घटनेने परिसरात हळहळ .तिने खोलीत पाहणी केली असता तनिष्काने आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आले. तिला उपचारासाठी सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.