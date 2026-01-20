कोल्हापूर

Kolhapur Shocking Incident : कोल्हापूर हादरलं! अवघ्या १४ वर्षीय तनिष्काने का उचललं टोकाचं पाऊल

School Student Death Kolhapur : कोल्हापुरात १४ वर्षीय तनिष्काच्या आत्महत्येच्या घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे. इतक्या कमी वयात तिने टोकाचं पाऊल का उचललं, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
14 year old girl end of life Kolhapur

14 year old girl end of life Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime News : गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील घोरपडे वसाहतीमधील तनिष्का अमित गवळी (वय १४) या मुलीने आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. तनिष्का आज शाळेतून उशिरा घरी आली होती.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.