Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी

फुलेवाडी रिंगरोड परिसरातील खुल्या गटारीतून छोटा भाऊ वाहून गेल्याने त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या केदार कांबळे (वय ११) या शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला.भागात रस्ते अरुंद, गटारी उघड्या व पावसाळ्यात ओसंडून वाहत असल्याने स्थानिक रहिवाशांनी गटारी बंदिस्त करण्याची मागणी केली आहे.केदार आपल्या शाळेच्या कार्यक्रमात सकाळी सहभागी झाला होता; भावाला वाचवताना त्याने स्वतःचा जीव पणाला लावला..Kolhapur Municipal News : फुलेवाडी रिंगरोड परिसरातील दत्त कॉलनी, चिंतामणी कॉलनी, अहिल्यादेवी होळकर नगरात दाटीवाटीची लोकवस्ती आहे. रस्ते अरूंद असून त्याहून गटारींची अवस्था बिकट आहे. पावसाळ्यात या गटारी ओसंडून वाहत असल्याने वाहनचालकांना तसेच पादचाऱ्यांनाही अंदाज येत नाही. शनिवारी सायंकाळी अशाच खुल्या गटारीतून सख्खे भाऊ वाहून गेल्याची घटना घडली. दुर्दैवाने छोट्या भावाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात केदार कांबळे (वय ११) या शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. भागातील खुल्या गटारी ताबडतोब बंदिस्त कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांतून होऊ लागली आहे. .शनिवारी दिवसभर पावसाची संततधार सुरू होती. भागातील सर्वच गटारी पाण्याने भरलेल्या होत्या. सायंकाळी केदार व त्याचा छोटा भाऊ जॉन शिकवणीहून घरी परतत होते. चौकातील शिवतेज तरूण मंडळाजवळील शेडपाशी येताच जॉन येथील खुल्या गटारीत पडला. दोन फूट रूंद व तीन फूट खोलीच्या गटारीतून तो वाहत गेला. पुढे रस्ता ओलांडण्यासाठी टाकलेल्या स्लॅबखाली तो गेला. येथून गेलेल्या पाण्याच्या पाईपखाली अडकून पडला. त्याला वाचविण्यासाठी मोठा भाऊ केदारनेही स्वतःला पाण्यात झोकून दिले. पाण्याच्या प्रवाहाने दोघांचाही श्वास गुदमरला. स्थानिकांनी मोठ्या प्रयत्नांनी दोघांना बाहेर काढले. परंतु, केदारच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला..Kolhapur Army Jawan : सुटीवर आलेल्या जवानाचे पत्नीसोबत भांडण, रागाच्या भरात केलं भलतचं; खरं कारण आलं समोर....दरम्यान, खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनल्याच्या भावना स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केल्या. भागात अनेक ठिकाणी चेंबरवरील झाकणेही गायब झाल्याचे दिसून येते. महानगरपालिकेने तातडीने या गटारी बंदिस्त कराव्यात, अशी मागणी होऊ लागली आहे.शाळेत उत्स्फूर्त सहभाग...केदारच्या शाळेत नवरात्रोत्सवानिमित्त पारंपरिक वेशभूषा करून मुले सहभागी झाली होती. केदारही अशा वेशात सकाळी सहभागी झाला होता. वडील गवंडी काम करून तीन मुलांचा सांभाळ करत होते. केदारही घरात दोन्ही भावंडांची काळजी घेत होता. शनिवारी सायंकाळी भावाला वाचविण्यासाठी त्याने स्वतःचा प्राण पणाला लावला. यात त्याला जीव गमावण्याची वेळ आली..FAQQ1. ही घटना कुठे घडली?A1. कोल्हापूरच्या फुलेवाडी रिंगरोड परिसरातील दत्त कॉलनीजवळ (शिवतेज तरुण मंडळाजवळील खुल्या गटारीत) ही घटना घडली.Q2. केदार कांबळे यांचा मृत्यू कसा झाला?A2. लहान भावाला खुल्या गटारीतून वाचविण्याचा प्रयत्न करताना पाण्याच्या प्रवाहाने श्वास गुदमरल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.Q3. स्थानिक रहिवाशांची काय मागणी आहे?A3. खुल्या गटारी तातडीने बंदिस्त कराव्यात व चेंबरवरील गायब झाकणं बसवावीत, अशी रहिवाशांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.