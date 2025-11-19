Kolhapur Accident Video : कोल्हापूरमध्ये मद्यपी ट्रॅक्टर चालकाने वृद्ध महिलेला उडवलं; व्हिडीओ व्हायरल

Kolhapur Accident News : कोल्हापुरातील भर वस्तीत हात सोडून ट्रॅक्टर चालवणाऱ्या मद्यधुंद चालकाच्या विकृत कृत्यामुळे एका वृद्ध महिलेच्या जीवावर बेतण्यासारखी गंभीर दुर्घटना. या अपघाताचा थरारक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या वृद्ध महिलेचे नाव सुशीला बळवंत गुरव असे असून त्यांना तातडीने सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित चालकाने हात सोडून ट्रॅक्टर चालवत स्टंट करण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान सकाळी फिरायला आलेल्या महिलेला ट्रॅक्टरने उडवले आणि त्या दुर्दैवी अपघाताला सामोरे जावं लागलं. अपघातानंतर चालकाचा ट्रॅक्टर जवळच्याच विद्युत खांबाला धडकला. त्यामुळे परिसरातील विद्युत पुरवठा खंडित झाला. या दुर्घटनेनंतर प्रसंगावधानाने स्थानिक नागरिकांनी चालकाला ताब्यात घेतले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले..Kolhapur Politics : संजय पाटील यड्रावकर आणि राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांच्यात जोरदार खडाजंगी, "तुमचा काय संबंध"; नगपरिषदेतच हाय व्होल्टेज ड्रामा.धक्कादायक बाब म्हणजे, या ट्रॅक्टरला अद्याप परवाना मिळाला नसतानाच तो बेकायदेशीरपणे वापरात आणल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित चालकावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली असून मद्यधुंद चालकांवर देखरेख वाढवावी आणि अशा बेकायदेशीर वाहनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.