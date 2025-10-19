कोल्हापूर

Kolhapur Sex Worker : कोल्हापुरात एकाच वेळी सहा महिलांनी नस कापून घेतली, प्रकरणातील नवी अपडेट समोर

Kolhapur Women Incident : वेश्यागमनाच्या संशयाखाली सहा महिला ताब्यात आहेत. त्यांना दोन महिन्यांपासून कसबा बावड्यातील शासकीय वसतिगृहात ठेवण्यात आले असून, त्यांचे समुपदेशन व व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात होते.
Kolhapur Sex Worker

कोल्हापुरात एकाच वेळी सहा महिलांनी नस कापून घेतली प्रकरणात नवी अपडेट समोर

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime News : कसबा बावड्यातील शासकीय महिला वसतिगृहात सहा पीडित महिलांनी सामुदायिकरीत्या आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार शुक्रवारी सकाळी समोर आला. जखमी महिलांनी लोखंडी पट्टीने हातावर जखमी करून घेतल्याचे समोर आले. घटनेची चौकशी करून त्याचा अहवालही आज न्यायालयात सादर करण्यात आला. याची सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होईल. सहाही जखमी महिलांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com