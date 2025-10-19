Kolhapur Sex Worker : कोल्हापुरात एकाच वेळी सहा महिलांनी नस कापून घेतली, प्रकरणातील नवी अपडेट समोर

Kolhapur Crime News : कसबा बावड्यातील शासकीय महिला वसतिगृहात सहा पीडित महिलांनी सामुदायिकरीत्या आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार शुक्रवारी सकाळी समोर आला. जखमी महिलांनी लोखंडी पट्टीने हातावर जखमी करून घेतल्याचे समोर आले. घटनेची चौकशी करून त्याचा अहवालही आज न्यायालयात सादर करण्यात आला. याची सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होईल. सहाही जखमी महिलांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले..कळंबा येथील एका फार्महाऊसवर नृत्यासह वेश्यागमनाच्या संशयाखाली सहा महिला ताब्यात आहेत. त्यांना दोन महिन्यांपासून कसबा बावड्यातील शासकीय वसतिगृहात ठेवण्यात आले असून, त्यांचे समुपदेशन व व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात होते. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी या सहाही महिलांनी मनगटांवर कापून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजताच धावपळ उडाली..Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत....जखमींना उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. दुखापत किरकोळ असल्याने प्राथमिक उपचारानंतर मानसोपचार विभागात हलविण्यात आले होते. दरम्यान, या महिलांनी वसतिगृहातून बाहेर पडण्यासाठी असे कृत्य केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशी समोर आली. त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालांसह ही माहिती आता न्यायालयात सादर केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.