Kolhapur Slab Collapse : ‘माझ्या पोराला आत का न्हेलं? इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यावर मुलाची अवस्था पाहून आईचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा...

ठळक मुद्दे (Highlights) : आई-मुलाचे हृदयद्रावक क्षण – जया शेंबडे या आपल्या मुलाबद्दल हवालदिल होत्या; "माझ्या पोराला आत का न्हेलं?" असे म्हणत त्या रडू लागल्या. अखेर त्यांचा मुलगा दत्ता स्वतः चालत बाहेर आला आणि त्याने "आई रडू नकोस" म्हणत धीर दिला.सीपीआरमध्ये भीतीचे वातावरण – सिमेंटच्या धुळीत माखलेल्या महिला कामगार सीपीआरमध्ये आल्या. रुग्णवाहिकेचा आवाज ऐकूनही त्या दचकत होत्या. जखमी बाहेर आल्यावरच त्यांच्या जीवात जीव आला.अफवा आणि गोंधळ – ढिगाऱ्याखाली अजून एक गमबूट दिसल्याची माहिती मिळताच मुकादमांची धावपळ सुरू झाली. मात्र सर्वजण सुरक्षित असल्याचे लक्षात आल्यानंतरच तणाव निवळला..Kolhapur Accident News : 'माझ्या पोराला आत का न्हेलं?, त्याचा हात का हालत नाही,' असे विचारत जया शेंबडे रडू लागल्या. सोबतच्या कामगार महिला त्यांना धीर देत होत्या. बराच वेळ झाला तरी त्यांना आपल्या मुलाचे काय झाले हे कळाले नव्हते. अचानक त्यांनी हंबरडा फोडला. इतक्यात दत्ता स्वतः चालत बाहेर आला. त्याला पाहताच जया त्याला बिलगल्या. 'आई रडू नकोस. मला काय झालं न्हाई,' असे शब्द ऐकताच जया यांना धीर आला. दुःख, भीतीचे वातावरण सीपीआरमध्ये पसरले होते. अचानक घडलेल्या या घटनेने महिला कामगार घाबरून गेल्या होत्या. रुग्णवाहिकेचा आवाज जरी झाला तरी त्या दचकत होत्या. जखमींना शस्त्रक्रिया विभागातून बाहेर आणल्यावर त्या महिलांच्या जीवात जीव आला..फुलेवाडी अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यावर जखमी झालेल्यांना तातडीने सीपीआर रुग्णालयात आणले गेले. पहिल्यांदा नवनाथ कागलकर यांना आणले. त्यांना तातडीने शास्त्रक्रिया विभागात नेले. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच अन्य जखमींनाही आणले जाऊ लागले. जया शेंबडे, सुमन वाघमारे, वनिता गायकवाड यांनाही सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. संपूर्ण अंग सिमेंटच्या धुळीने माखले होते. गोंधळलेले चेहरे घेऊन त्या आत आल्या. आपला मुलगा दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर जया घाबरल्या..तेवढ्यात दत्तात्रय यांना स्ट्रेचरवरून आत आणण्यात आले. त्यांना पाहताच जया यांनी हांबरडा फोडला. दत्तात्रय उपचार घेऊन बाहेर आल्यावर मात्र त्यांना धीर आला. यातील सुमन वाघमारे या ६० वर्षांच्या आहेत. समोरील धावपळ आणि जखमींचे चेहरे बघून त्या घाबरल्या. त्यांना रडू कोसळले. तत्काळ डॉक्टरांनी त्यांचा रक्तदाब पाहिला. त्यांना पाणी प्यायला दिले आणि बाहेर पाठवले. नंतर या चौघी महिला बाहेरील बाकड्यावर बसून होत्या. नंतर त्यांना घरी पाठवण्यात आले..गमबूट दिसतोय...मुकादमांना एक फोन आला. 'अजून एक गमबूट ढिगाऱ्याखाली दिसतोय, तुझा आणखी कोण माणूस अडकलाय ते बघ,' असा निरोप मिळताच त्यांची धावाधाव सुरू झाली. सगळ्यांची नावे त्यांनी घेतली. या फोनमुळे त्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. अखेर सर्व इथेच आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्यांचा जीव भांड्यात पडला. मग त्यांनी फोन करून आमचे कोणी नाही, असे सांगितले.तू घाबरू नको...महापालिकेचे सुपरवायझर वैभव शिंदे यांना सीपीआरमध्ये आणले गेले. त्यांना या घटनेमुळे धक्का बसला होता. त्यांना आणताच डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. 'तुम्हाला काही झालेले नाही. तुम्ही अजिबात घाबरू नका, ताण घेऊ नका,' असा धीर दिला. थोड्यावेळाने त्यांचे सहकारी तेथे आले. त्यांनी शिंदे यांना बाहेर नेले..Kolhapur Building Slab Collapse : कालची रात्र भयानक, सहकाऱ्यांना वाचवा... त्यांना बाहेर काढा; घटनास्थळावर बांधकाम कामगार महिलांचा हंबरडा.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. जखमींना कुठे नेण्यात आले?➡️ सर्व जखमींना तातडीने सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.Q2. कोणत्या महिला कामगारांना सर्वाधिक धक्का बसला?➡️ जया शेंबडे, सुमन वाघमारे, वनिता गायकवाड यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात आणले गेले.Q3. जया शेंबडे यांचा भावनिक प्रसंग काय होता?➡️ आपल्या मुलगा दत्तात्रयबद्दल अनिश्चिततेमुळे त्यांनी हंबरडा फोडला; पण दत्ता स्वतः चालत बाहेर येताच त्यांना धीर आला.Q4. आणखी कोणी अडकले असल्याची शंका निर्माण झाली होती का?➡️ हो. ढिगाऱ्याखाली गमबूट दिसल्याने एक मजूर अडकला असल्याची शंका निर्माण झाली होती; मात्र ती अफवा ठरली.