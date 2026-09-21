Asian Games : लेकीच्या ऑलिम्पिक स्वप्नासाठी वडिलांनी विकली शेती! सोनम मस्करनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पटकावलं रौप्यपदक; तेजस्विनी, राही नंतर पदकाचा 'लक्ष्यवेध'

कोल्हापूर : पुष्पनगर (ता. भुदरगड) येथील नेमबाज सोनम मस्कर हिने जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पदक विजयात मोलाची भूमिका (Sonam Maskar Asian Games Achievement) बजावली. आशियाई स्पर्धेत अशी कामगिरी करणारी ती तिसरी कोल्हापूरची कन्या ठरली. यापूर्वीच्या तेजस्विनी सावंत, राही सरनोबत यांच्यानंतर अशी कामगिरी सोनमने केली आहे..दहा मीटर रायफल प्रकारात एलावेनिल वलारिवन, सोनम आणि विदर्शा विनोद यांनी सांघिक रौप्यपदक पटकावले. सोनमने वैयक्तिक गटात अंतिम फेरीत धडक मारली. मात्र, तिला सहाव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. सोनमच्या या कामगिरीमुळे कोल्हापूरच्या नेमबाजी क्षेत्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..सोनमने २०२१ ते २०२४ या कालावधीत कोल्हापुरातील वेध रायफल अँड पिस्टल शूटिंग अकॅडमीत आंतरराष्ट्रीय नेमबाज व शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेत्या राधिका बराले-हवालदार आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षक रोहित हवालदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतले. या कालावधीत तिने राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करत अनेक पदके मिळवली..Morgaon Ganpati : मयुरेश्वराच्या मूर्तीवरील शेंदूर लेपाचे कवच आपोआप कधी टाकले गेले? 1788 च्या 'त्या' दुर्मीळ ताम्रपटातून मोठा उलगडा, 7 संस्कृत श्लोकांमध्ये काय आहे?.ज्युनिअर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील पदकांसह कायरो येथील सीनियर वर्ल्ड कपमध्ये मिळवलेले रौप्यपदक हे तिच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. सातत्यपूर्ण सराव, कठोर मेहनत आणि दर्जेदार प्रशिक्षणाच्या जोरावर सोनमने आंतरराष्ट्रीयस्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे. सध्या सोनम भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) उत्कृष्टता कार्यक्रमांतर्गत नवी दिल्ली येथे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण घेत आहे. भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षक थॉमस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिचा सराव सुरू आहे..रायफलसाठी जमीन विकलीआंतरराष्ट्रीय दर्जाची कामगिरी करण्यासाठी जी दहा मीटर एअर रायफल लागते त्याकरिता लाखो रुपये लागतात. इतकी मोठी रक्कम शक्य नसल्याने तिचे वडील उत्तम मस्कर यांनी शेतीचा एक तुकडा विकला. याच रायफलीच्या जोरावर तिने अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरी करत पदके पटकावली आहेत..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.सोनम जिद्दी आहे. एखाद्या गोष्टीच्या अंतिम ध्येयापर्यंत जाण्याची चिकाटी तिच्यामध्ये आहे. यापूर्वीच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट लक्ष्य गाठले आहे. या स्पर्धेनंतर तिचे पुढचे लक्ष्य ऑलिंपिक आहे. त्यादृष्टीने ती या स्पर्धेतील कामगिरीकडे पाहत आहे. निश्चितच ती ऑलिंपिकमध्येही देशाला पदक मिळवून देईल.-उत्तम मस्कर, सोनमचे वडीलआशियाई नव्हे, तर ऑलिंपिकमध्येही ती अशीच चमकदार कामगिरी करेल, इतका तिच्या मेहनतीवर, क्षमतेवर विश्वास होता. तो तिने आशियाई स्पर्धेत पदक मिळवून सार्थ ठरवला.-राधिका बराले-हवालदार, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेती, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज, प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.