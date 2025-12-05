कोल्हापूर

Kolhapur Storng Room : स्ट्राँगरूमभोवती तिहेरी सुरक्षा; सीसीटीव्हीवर पोलिसांचा 24 तास वॉच, मतमोजणी लांबल्याने उमेदवारांची धाकधूक वाढली

Security tightened across all strongrooms : आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर संतप्त नागरिकांनी स्ट्राँगरूमकडे धाव घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सर्व स्ट्राँगरूमवरील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे.
Security tightened across all strongrooms

Security tightened across all strongrooms

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर मतदान यंत्रे ठेवलेल्या स्ट्राँगरूमकडे संतप्त नागरिकांनी घेरावो घालण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेत जिल्ह्यातील मतदान यंत्रे ठेवलेल्या स्ट्राँगरूमबाहेरील पोलिस बंदोबस्तातही वाढ करण्यात आली.

