Kolhapur Storng Room : स्ट्राँगरूमभोवती तिहेरी सुरक्षा; सीसीटीव्हीवर पोलिसांचा 24 तास वॉच, मतमोजणी लांबल्याने उमेदवारांची धाकधूक वाढली

कोल्हापूर : आष्टा नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर मतदान यंत्रे ठेवलेल्या स्ट्राँगरूमकडे संतप्त नागरिकांनी घेरावो घालण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेत जिल्ह्यातील मतदान यंत्रे ठेवलेल्या स्ट्राँगरूमबाहेरील पोलिस बंदोबस्तातही वाढ करण्यात आली. .यंत्रे ठेवलेल्या इमारतीचा परिसरात कोणालाही सोडले जात नाही. प्रत्यक्ष यंत्रे ठेवलेल्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून, त्यावर प्रशासनासह पोलिसांचा चोवीस तास ‘वॉच’ आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिकांसाठी दोन डिसेंबर रोजी चुरशीने ७८ टक्के मतदान झाले. .Kolhapur EVM Machine : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १८ दिवस ‘ईव्हीएम’ बंदिस्त; नागरिकांचे लक्ष आता २१ डिसेंबरवर!.मतदानाची प्रक्रिया सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतमोजणीला स्थगिती दिली. आता ही मोजणी ज्या नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे गेल्या आहेत, त्यांच्यासोबत होणार आहे. .लांबलेल्या निवडणुका २० डिसेंबर रोजी आहेत, तर २१ डिसेंबर रोजी सर्वच नगरपालिकांची मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी लांबल्याने उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला असला, तरी प्रशासनावरील जबाबदारही वाढली आहे. .Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा.जिल्ह्यातील सर्वच स्ट्राँगरूमबाहेर त्रिस्तरीय बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष यंत्रे असलेल्या खोलीबाहेर राज्य राखीव दलाच्या सशस्त्र जवानांचा २४ तास खडा पहारा आहे..त्याबाहेर राज्य राखीव दलाचा सुरक्षेचा दुसरा स्तर, तर प्रत्यक्ष गेटवर पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. केंद्रात कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे सर्व कॅमेरे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी जोडण्यात आले असून, यावर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.