Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात चाललंय तरी काय? विद्यार्थ्यांमध्ये मारहाणीचे सत्र सुरूच, तळसंदेनंतर आता पेटवडगाव परिसरातील व्हिडिओ व्हायरल

पेटवडगाव परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरलतळसंदे प्रकरणानंतर पालकांमध्ये तीव्र संताप आणि अस्वस्थतारॅगिंगविरोधी समित्यांवर प्रश्नचिन्ह, कठोर कारवाईची मागणी.कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या (Kolhapur Student Assault) मारहाणीचे व्हिडिओ एकामागोमाग एक समोर येत आहेत. तळसंदेतील घटनेनंतर आता पेटवडगाव परिसरातील एका शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या मारहाणीचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल झाला असून पालक वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..व्हिडिओच्या तपासाची सुरूवातव्हिडिओ नेमका कुठल्या शिक्षण संस्थेतील आहे आणि तो केव्हाचा आहे याचा शोध संबंधित संस्थेकडून सुरू आहे. व्हिडिओ जुना की नवा यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. "वस्तीगृहात विद्यार्थी सुरक्षित आहेत का?" असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे..तळसंदे प्रकरणानंतर पालक वर्गात अस्वस्थतानुकतेच तळसंदे (ता. हातकणंगले) येथील शामराव पाटील शिक्षण संकुलमधील निवासी विद्यार्थ्यांना रॅगिंगसदृश प्रकारात मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. आता पेटवडगाव परिसरातील घटनेमुळे पालकांमध्ये आणखी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..कडक उपाययोजनांची मागणीरॅगिंगविरोधी नियंत्रण आणि देखरेख समित्या असूनही असे प्रकार वारंवार घडत असल्याबद्दल पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे..ठळक मुद्दे :पेटवडगाव परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरलतळसंदे प्रकरणानंतर पुन्हा संतापाची लाटपालकांकडून कठोर कारवाईची मागणी.