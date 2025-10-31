Kolhapur Sugar : कोल्हापुरातील कारखान्यांना जमतंय; सांगलीत का नाही?, सांगली ऊसदरात नाही चांगली...

Sangli Kolhapur Sugarcane News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याने चालू वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाला पहिली उचल ३४५० रुपयांची घोषणा कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे. गगनबावड्यासारख्या डोंगराळ भागात असणाऱ्या साखर कारखान्याने पहिल्या उचलीची घोषणा ३४५० केली असेल तर सांगली जिल्ह्यातील साखर करखान्यांना ते का जमत नाही, असा सवाल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे..सांगली जिल्ह्यात जवळपास १७ कारखाने गाळपास सज्ज आहेत, यातील पाच कारखाने खासगी आहेत. राज्याच्या साखर कारखानदारीमध्ये सहकारात नाव असलेले अनेक कारखाने आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अनेक पुरस्कार या कारखान्यांनी पटकाविले आहेत. या सर्व कारखान्यांनी पहिल्या उचलीची घोषणा करण्याऐवजी तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केले आहे..वाघवाडी येथील एन. डी. शुगरने ३३०० रुपये दर जाहीर करून हंगाम सुरूही केला आहे. या उलट सहकारातील ब्रँड असणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील या साखर कारखान्यांनी दराबाबत पहिल्या उचलीबाबत मौन पाळले आहे. साखर उत्पादनाबरोबर उपपदार्थांचे ही उत्पादन घेतले जाते. दराची कोंडी फोडण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार असा सवाल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे..Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.गेली वर्षभर साखरेला चांगला भाव असूनही कारखानदारांनी अंतिम बिल देताना हात आखडता घेतला. एकीकडे अतिपावसाने खरीप वाया गेला. अंतिम बिल चांगले द्यावे अशी अपेक्षा असताना शेतकऱ्यांची निराशा झाली. जिल्ह्यातील ८० टक्के लोकांचे अर्थकारण या ऊस शेतीवर अवलंबून आहे. येथील राजकारणसुद्धा या उत्पादक शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे असे असले तरीही त्यांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. स्वाभिमानी संघटनेने १० नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम देत ३७५१ तर रघुनाथ दादा पाटील यांनी पाच हजार रुपयांची मागणी केली आहे. तोडणी मजूर दाखल झाले आहेत. १ नोव्हेंबरला रितसर कोयता पडेल..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ३७५१ रुपयांची केलेली मागणी रास्त आहे. त्याची सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी पूर्तता करावी.- दिलीप पवार, ऊस उत्पादक शेतकरी, उरुण, इस्लामपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.