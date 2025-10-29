Sugarcane Price Protest Video : कोल्हापुरात ऊसदर आंदोलनाचा भडका, शिरोळ तालुक्यात ऊस वाहतुकीची तीन वाहने पेटवली

Kolhapur Sugarcane Protest : शिरोळ तालुक्यात ऊसदराचे आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करत आहे. कोल्हापूर-सांगली महामार्गावरील निमशिरगाव (ता. शिरोळ) जवळ ऊस वाहतूक करणारे तीन ट्रॅक्टर अनोळखींनी पेटवून दिली. यात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकरी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मंगळवारी (ता. २८) रात्री साडेनऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला. घटनेनंतर आंदोलक घटनास्थळावरून पसार झाले..शिरोळ तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून ऊसदरासाठी विविध मार्गांनी आंदोलने सुरू आहेत. उसाचा भाव निश्चित करून हा भाव मिळवण्यासाठी शेतकरी चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. तालुक्यात विविध मार्गांनी आणि विविध संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. एक नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होणार असला, तरी कर्नाटकात सुरू झालेल्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील साखर कारखान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जिल्ह्यात कारखान्यांकडून एक नोव्हेंबरपूर्वीच हंगाम सुरू करण्यात येत आहे. उसाची पळवापळवी टाळण्यासाठी कारखान्यांनी मुदतीपूर्वीच कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. संघटनांनी केलेल्या दराच्या मागणीवर कारखानदारांकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात नसल्याची भावना आंदोलकांमध्ये आहे. कारखानदारांकडून केवळ एफआरपीची रक्कम जाहीर केली जात असल्याने शिवाय गत हंगामातील जादाची बिले देण्याबाबत कारखानदारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करत आहे. मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास उसाची वाहतूक करणाऱ्या तीन वाहनांना अडवून अनोळखींनी पेटवून दिली..Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.आगीचा भडका उडाल्यानंतर वाहने पेटवून दिल्याचे मार्गावरून जाणाऱ्यांच्या लक्षात आले. तातडीने पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत आंदोलक घटनास्थळावरून पसार झाले होते. चार दिवसांत हंगाम गतिमान होणार आहे..मात्र, जिल्हा प्रशासनाने अद्याप ऊसदराच्या प्रश्नात मध्यस्थीची भूमिका घेतली नसल्याने आंदोलक आणि कारखानदारांमध्ये चर्चेला सुरुवात झालेली नाही. यामुळे आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ऊस वाहतूक रोखणे, कारखान्यासमोर आंदोलन करणे, वाहने पेटवून देणे, अशा स्वरूपाची आंदोलने सुरू आहेत.चेहरा झाकून आले आंदोलककोल्हापूर-सांगली महामार्गावर गेल्या चार दिवसांपासून उसाची वाहतूक सुरू आहे. ही वाहतूक रोखण्यासाठी मंगळवारी रात्री चेहरा झाकून आलेल्या आंदोलकांनी वाहने अडवून थेट पेटवून दिल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.