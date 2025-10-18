Kolhapur Crime : सहा महिलांचा सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न प्रकरणाला नवे वळण, वसतिगृह अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती...

Kolhapur Hostel Authority Statement : अश्लील नृत्य व वारांगणा आरोपांतर्गत महिला वसतिगृहात परिनिरीक्षणात असणाऱ्या सहा महिलांनी शुक्रवारी सकाळी हाताची नस कापून सामूहिकरीत्या आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हाताच्या नस कापून घेण्याचा प्रकार सकाळी अकराच्या सुमारास निदर्शनाला येताच सुधारगृह निरीक्षकांनी त्या सर्वांना सीपीआरमध्ये आणले..सहाही महिलांची प्रकृती आता ठीक असून त्यांना सीपीआरमधील मानसोपचार विभागात दाखल केले आहे. महिला वसतिगृहात सकाळी अकराच्या सुमारास एका महिलेने मनगटाला कापून घेतल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांना मिळाली. त्यांनी खोलीत पाहिले असता सहाही महिला जखमी अवस्थेत दिसल्या. कर्मचार्यांनी तातडीने याबाबत वरिष्ठांना कळविले. त्यानंतर या महिलांना रुग्णवाहिकेतून सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथील अपघात विभागात प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना मानसोपचार विभागामध्ये हलविण्यात आले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, कळंब्यातील कात्यायनी परिसरातील स्वप्नहिल फार्म हाउसवर २० ऑगस्टला रात्री साडे दहाच्या सुमारास पोलिसांनी छापा टाकून सहा महिलांना ताब्यात घेले होते. अश्लील नृत्याच्या नावाखाली येथे वेश्या व्यवसाय केला जात असल्याचे कारवाईतून उघड झाले. पोलिसांनी मुख्य एजंट फातिमा विजय देसाई (वय ३३, रा. मार्केट यार्ड परिसर) हिच्यासह राहुल सुरेश लोहार (३३, रा. पेठवडगाव), अजय पाटील, परशुराम चवंडू पाटील (४५, रा. मनतवाडी, चंदगड), विनोद माळकरी, पप्पू चव्हाण व फार्महाउस मालक संदीप अनिलराव कदम (कोल्हापूर) अशांवर गुन्हा दाखल केला होता..Dancers Incident Kolhapur : कोल्हापुरात सहा नृत्यांगनांनी हाताच्या नसा घेतल्या कापून; धक्कादायक घटना समोर.याच छाप्या दरम्यान तेथून या सहा महिलांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या महिलांना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले. महिलांचे पुनर्वसन गरजेचे असल्याने त्यांच्या वर्तनात सुधारणा करणे, वेश्या व्यवसायापासून परावृत्त करणे, रोजगाराच्या संधी देण्याच्या उद्देशाने सहाही महिलांना सध्या शासकीय वसतिगृहात ठेवले होते. दरम्यान, त्यांची तेथून सुटका होण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांकडूनही प्रयत्न सुरू होते..पीडित महिलांना वेश्या व्यवसायापासून परावृत्त करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे त्यांची राहण्याची उत्तम व्यवस्था केलेली आहे. समुपदेशनासह इतरही प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली आहे. प्रशिक्षण वर्षभराचे होते. मात्र, सहा महिलांनी अचानकपणे उचललेले पाऊल धक्कादायक आहे.- पी. एन. थोरात, परिवेक्षण अधिकारी, शासकीय वसतिगृह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.