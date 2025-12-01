Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १३ नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. त्या पूर्वीच्या रविवारी उमेदवारांनी पदयात्रा, मतदारांच्या भेटीगाठी, जाहीरसभा, रॅली या माध्यमातून राळ उडविल्याने आज प्रचाराचा ‘सुपरसंडे’ ठरला..प्रचारासाठी उद्या, सोमवारी (ता. २) रात्री दहापर्यंतची मुदत वाढविल्याने उमेदवारांना मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत प्रचार करण्याची संधी मिळाली आहे. जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, मलकापूर, वडगाव, कागल, मुरगूड, कुरुंदवाड, पन्हाळा, शिरोळ, हुपरी या नगरपरिषदा व आजरा, चंदगड, हातकणंगले या नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये निवडणूक होत आहे. मतदानाला अवघे दोनच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे नेते व उमेदवारांकडून प्रचाराची धामधूम वाढली आहे..Kolhapur Politics : पायाला भिंगरी बांधून उमेदवारांची धावपळ; प्रॉपर्टी कार्ड ते स्वच्छता, मुद्द्यांनी तापली कोल्हापूरची निवडणूक!.त्यातच मतदानापूर्वीचा रविवार हा सुटीचा दिवस मिळाल्याने उमेदवारांना थेट मतदारांशी घरात जाऊन संपर्क साधण्याची संधी मिळाली. त्यानुसार सर्वच नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील उमेदवारांकडून आपापल्या मतदारसंघात पदयात्रा, मतदारांच्या वैयक्तिक भेटीगाठी, पत्रके वाटप, मतदानयंत्राच्या प्रतिकृतीद्वारे मतदानाबाबत मतदारांना माहिती देणे या माध्यमातून प्रचार सुरू राहिला..बहुतांश ठिकाणी या निवडणुकांना पक्षीय झालर असली, तरी खऱ्या अर्थाने त्या स्थानिक आघाड्या व गट-तटांवरच होत आहेत. उमेदवारांच्या प्रचार यंत्रणेकडून प्रत्येक प्रभागातील प्रचार पत्रके वाटपाचे व निवडणूक चिन्हांची प्रतिकृती लावण्याची जबाबदारी दिली होती..Kolhapur Election : प्रारूप मतदार यादीतील हजारो चुका; हरकतींसाठी मुदत वाढताच मतदारांचा दिलासा!.त्यानुसार आपापल्या प्रभागात व गल्ल्यांमध्ये चिन्हे लावण्यासह पत्रके वाटण्याचे काम कार्यकर्त्यांकडून सुरू असल्याचे दिसून आले. तसेच रविवारी सुटी असल्याने मोठ्या प्रमाणात पदयात्रा, रॅली काढण्यात आल्या. यामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने गर्दी होईल, याचे नियोजन करण्यात आले होते. .सभांना गर्दी व्हावी, यासाठी सकाळपासूनच कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन सभेला येण्यासाठी निमंत्रण देण्यात गुंतले होते. प्रचार सभांच्या पाश् र्वभूमीवर पोलिसांचा ठिकठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उमेदवारांच्या प्रचार यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेची आचारसंहिता पथकांची वाहने मतदारसंघात फिरत असल्याचे पाहायला मिळाले..सायंकाळी मंत्र्यांची सभाकागल व मुरगूड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) व छत्रपती शाहू आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची सायंकाळी मुरगूड व कागलमध्ये जाहीर सभा झाल्या. यावेळी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह उमेदवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते..लग्नांचे मुहूर्त; प्रचाराची संधीरविवारी लग्नाचे मुहूर्त असल्याने उमेदवारांना ही प्रचारासाठी चांगली संधी मिळाली. त्यामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक असलेल्या मतदारसंघाच्या हद्दीतील मंगल कार्यालयांच्या दारात उमेदवारांच्या प्रचाराच्या वाहनांची वर्दळ दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.