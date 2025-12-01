कोल्हापूर

Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद

Super Sunday Campaign Activitie : जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, मलकापूर, वडगाव, कागल, मुरगूड, कुरुंदवाड, पन्हाळा, शिरोळ, हुपरी या नगरपरिषदा व आजरा, चंदगड, हातकणंगले या नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये निवडणूक होत असल्याने नेते व उमेदवारांकडून प्रचाराची धामधूम वाढली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १३ नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. त्या पूर्वीच्या रविवारी उमेदवारांनी पदयात्रा, मतदारांच्या भेटीगाठी, जाहीरसभा, रॅली या माध्यमातून राळ उडविल्याने आज प्रचाराचा ‘सुपरसंडे’ ठरला.

