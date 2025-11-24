कोल्हापूर

Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट

TET paper Leak: टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पोलिसांनी १८ जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, मुख्य सूत्रधाराचा भाऊ संदीप भगवान गायकवाड (रा. सातारा) याच्यासह नऊ जणांना अटक केली; तर ९ जणांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये सेवेतील पाच शिक्षकांचा समावेश आहे.
TET paper Leak

TET paper Leak

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरगूड, कोल्हापूर: महाराष्ट्रात सर्वत्र आज शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सुरू असतानाच शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या टोळीचा मुरगूड पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने सोनगे (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथे पहाटे छापा टाकून पर्दाफाश केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
education
student
mobile
teacher
scam
Education Department
police case
Arrest
TET Exam
Fraud case news
Paper
kolhapur city
Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com