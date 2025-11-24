Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट

मुरगूड, कोल्हापूर: महाराष्ट्रात सर्वत्र आज शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सुरू असतानाच शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या टोळीचा मुरगूड पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने सोनगे (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) येथे पहाटे छापा टाकून पर्दाफाश केला. .या प्रकरणी पोलिसांनी १८ जणांवर गुन्हा दाखल केला असून, मुख्य सूत्रधाराचा भाऊ संदीप भगवान गायकवाड (रा. सातारा) याच्यासह नऊ जणांना अटक केली; तर ९ जणांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये सेवेतील पाच शिक्षकांचा समावेश आहे..TET Exam Paper Leak : कोल्हापुरात टीईटीचा पेपर फोडण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी छापा टाकताच एकच खळबळ उडाली; शिक्षकांचाही समावेश.या कारवाईत पोलिसांनी संशयितांकडून सहीचे कोरे धनादेश, परीक्षार्थींच्या नावाची यादी व रजिस्टर, १ प्रिंटर, १ मोबाईल, १ मोटार (एमएच १२, क्युटी ५९९९) असा सुमारे १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला टीईटी पेपर फोडणारी टोळी जेरबंद आहे..अटक केलेल्या ९ जणांना कागल येथील न्यायालयात हजर केले. यावेळी पोलिसांनी केलेली अटकच बेकायदेशीर असून, तातडीने त्यांना सोडण्यात यावे असा युक्तिवाद संशयितांच्या वकिलांनी केला. मात्र, तो फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..Kolhapur News: कोल्हापूरचा अभिमान! एमपीएससीत तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर निवड; जिद्दीला मिळाला योग्य मान.याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, महाराष्ट्र शासनाने आज रविवारी (ता. २३) राज्यभर टीईटी परीक्षेचे आयोजित केली होती. या परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून त्यांची मूळ कागदपत्रे व काही अगाऊ रक्कम घेऊन परीक्षेपूर्वी पेपर देतो आणि निकाल लागल्यानंतर उर्वरित रक्कम द्यायची, असे सांगून फसवणूक करणारी टोळी कागल व राधानागरी तालुक्यांत कार्यरत असल्याची माहिती गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला मिळाली होती. .त्यानुसार या शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर व त्यांच्या विशेष पथकाने मुरगूड पोलिसांच्या सहाय्याने सापळा रचून सोनगे (ता. कागल) येथील गुरुकृपा फर्निचर मॉलमध्ये छापा टाकला व तेथे थांबलेल्या टोळीला ताब्यात घेतले. या टोळीतील दत्तात्रय चव्हाण व गुरुनाथ चौगले हे दोघे राधानगरी तालुक्यात राहणारे असून ते टीईटी परीक्षेआधी शनिवारी (ता. २२) रात्री विद्यार्थ्यांना तीन लाख रुपये दराने पेपरची झेरॉक्स देणार होते. .संबंधितांना सोनगेत बोलावले होते. मूळ शैक्षणिक कागदपत्रांसह कोरे धनादेश घेऊन येण्यासही त्यांना सांगितले होते. यामध्ये गुरुनाथ गणपती चव्हाण (वय ३८, रा. राधानगरी), नागेश दिलीप शेंडगे (३०, रा. सावर्डे पाटण. ता. राधानगरी), रोहित पांडुरंग सावंत (३५, रा. कासारपुतळे), अभिजित विष्णू पाटील (४०, रा. बोरवडे, ता. कागल), अक्षय नामदेव कुंभार (२७, रा. सोनगे) हे सर्व सेवेतील शिक्षक; तर भावी शिक्षक दत्तात्रय आनंदा चव्हाण (३२, रा. कासारपुतळे), किरण सातापा बरकाळे (३०, रा. ढेंगेवाडी, सर्व ता. राधानगरी), राहुल अनिल पाटील (३१, रा. शिंदेवाडी, ता. गडहिंग्लज), दयानंद भैरू साळवी (४१, रा. तमनाकवाडा, ता. कागल) या नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. .तसेच रात्री उशिरा संदीप भगवान गायकवाड (रा. सातारा) याला ताब्यात घेतले. याशिवाय या प्रकरणातील कोल्हापूर व कराड येथील साथीदारांना गिरगांव (ता. करवीर) येथून ताब्यात घेतले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. मुख्य सूत्रधार महेश भगवान गायकवाड हा फरार असून, त्याच्या मागावर पोलिस पथके रवाना झाली आहेत..दरम्यान, या प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी असण्याची शक्यता असून स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विशेष शाखा या घटनेचा गांभीर्याने तपास करत आहेत. ही घटना राज्यभर समजली. त्यामुळे मुरगूड पोलिस ठाण्याच्या आवारात दिवसभर संबंधितांचे नातेवाईक, शिक्षक यांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चारचाकी आल्या होत्या..जिल्ह्यात खळबळ; राज्यात पडसादआज राज्यातील विविध ठिकाणच्या परीक्षा केंद्रावर शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आयोजित करण्यात आले होते. यासाठी लाखो शिक्षक व विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते; पण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मात्र हा पेपरच फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. या टोळीला जेरबंद केल्याने राज्यभर त्याचे पडसाद उमटले..सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी करायचे काय?शिक्षक पात्रता टीईटी परीक्षेत घोटाळा उघडकीस येत आहे. पैसे घेऊन पेपर द्यायचे, मध्यस्थांनी घबाड मिळवायचे आणि त्या पेपरने शिक्षकांनी गुणवत्ता यादीत यायचे. हे ‘जुगाडू’ शिक्षक ज्या शाळेत अध्यापन करतील त्या विद्यार्थ्यांचे काय? पेपर फुटीसारख्या प्रकरणामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील डीएड, बीएड केलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होत आहे. या घटनेने प्रामाणिक मेहनत करणाऱ्यांमध्ये संताप असून पारदर्शक चौकशी करून गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..पास होण्यासाठी धडपडमहाराष्ट्र शासनाने नवीन शिक्षक नियुक्त करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांचे डीएड व बीएड शिक्षण पात्रतेसह शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केली आहे. यामुळे या परीक्षेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने पास होऊन गंगेत घोड न्हाले, असे करण्याचा प्रकार या निमित्ताने उघडकीस आला..शिक्षकांचे निलंबन शक्यया कारवाईत अटक केलेल्यांमध्ये सेवेतील पाच शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. ४८ तासांपेक्षा जास्त वेळ आत राहिल्यामुळे त्यांच्यावर शिक्षण खात्यातून निलंबनाची कारवाई होणार हे निश्चित आहे; पण त्यानंतर त्यांना तालुका किंवा जिल्ह्याबाहेर पुन्हा सेवेत घेतले जाऊ शकते. .गोवा सेलिब्रेशनचा मनसुबा उधळलाटीईटी पेपर फोडून त्यातून कोट्यवधी रुपये कमवण्याचे मनसुबे असणारी ही टोळी शनिवारी (ता. २२) रात्री पेपर फोडून, आज (ता. २३) सकाळी गोव्याला सेलिब्रेशन करायला जाणार होती; पण तत्पूर्वीच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुरगूड पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यामुळे या टोळीचे मनसुबे धुळीस मिळाले. त्यामुळे या टोळीला गोव्याचे सेलिब्रेशन करण्याऐवजी आज अटक झाल्यानंतर कागल न्यायालयात उभारण्याची वेळ आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 