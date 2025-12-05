कोल्हापूर

Kolhapur TET Paper Leak : बिहारमधील संशयितांचे पत्ते खोटे; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांपुढे नवे प्रश्न

Mastermind Ritesh Kumar Absconding : टीईटी पेपरफुटी रॅकेटचा Bihar कनेक्शन शोधण्यासाठी गेलेल्या कोल्हापूर पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा रितेशकुमार कामाच्या ठिकाणावरून गायब असून त्याची संपुर्ण माहिती आणि सर्व कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : टीईटी पेपरफुटीची पाळेमुळे शोधण्यासाठी बिहारमध्ये गेलेल्या पोलिस पथकाच्या हाती अद्यापही कोणतीही ठोस माहिती लागलेली नाही. रितेशकुमार हा एका होस्टेलमध्ये रेक्टरची नोकरी करत असल्याची माहिती मिळाल्याने पथक तेथे पोहोचले.

