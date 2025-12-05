Kolhapur TET Paper Leak : बिहारमधील संशयितांचे पत्ते खोटे; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांपुढे नवे प्रश्न

कोल्हापूर : टीईटी पेपरफुटीची पाळेमुळे शोधण्यासाठी बिहारमध्ये गेलेल्या पोलिस पथकाच्या हाती अद्यापही कोणतीही ठोस माहिती लागलेली नाही. रितेशकुमार हा एका होस्टेलमध्ये रेक्टरची नोकरी करत असल्याची माहिती मिळाल्याने पथक तेथे पोहोचले. .पण तो २३ नोव्हेंबरपासून पसार झाल्याचे समजले.दरम्यान, इतर चार संशयितांपैकी दोघांचे पत्ते खोटे असल्याने पथकाच्या पदरी निराशा पडली. संशयितांची ओळखपत्रे, आधारकार्डेही बनावटच असल्याचा संशय पोलिसांना आहे..Kolhapur TET Pepar Leak : टीईटी पेपरफुटीत कऱ्हाड कनेक्शन ठोस! तीन साथीदार, एजंट ताब्यात; बिहार सूत्रधारांचा शोध सुरू.याबाबत अधिक माहिती अशी, सोनगे (ता. कागल) येथील फर्निचर मॉलमध्ये उघडकीस आलेल्या टीईटी पेपरफुटी रॅकेटला बिहारमधून पेपर मिळाल्याची माहिती तपासात समोर आली. याचा सूत्रधार रितेशकुमार, महंमद सलाम, ललितकुमार अशी नावे पोलिसांच्या हाती लागली होती. .त्यांची आधारकार्डेही मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथकही बिहारला रवाना झाले होते. या पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने दोन दिवसांपासून पाटणा परिसरात तळ ठोकला आहे. संशयित रितेशकुमार याच्या शोधात पथक त्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचले होते..Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक वाढ! कऱ्हाडातील तिघांची नावे निष्पन्न; आरोपींची संख्या २९ वर.एका होस्टेलमध्ये रेक्टरची नोकरी तो करतो. मात्र, पेपर फुटीचे प्रकरण समोर येताच तो गायब झाला आहे. आठवडाभरापासून तो कामावरच आला नसल्याचे तेथील सहकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. यामुळे मुख्य सूत्रधाराने पोलिसांना गुंगारा दिल्याचे समोर आले..इंद्रजित गाठून द्यायचा सावजमुरगूड : शिक्षक पात्रता (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणामधील बुधवारी (ता. ३) अटक करण्यात आलेल्या तिघा संशयित आरोपींपैकी इंद्रजित प्रवीण पुस्तके (रा. सैदापूर, ता. कराड) हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार महेश गायकवाड याला सावज गाठून देण्याचे काम करायचा, .तर आकाश बाबासाहेब कदम (रा. गुडे, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) आणि दीपक चंद्रकांत कांबळे (रा. करवडी, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) हे दोघे जण इंद्रजितला १० ते १५ हजार रुपये कमिशन घेऊन पेपर विकत घेणारे परीक्षार्थी गाठून द्यायचे.सोनगे (ता. कागल) येथे छापा टाकल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आता वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत येत आहे. बुधवारी पेपरफुटी प्रकरणामधील इंद्रजित पुस्तके, आकाश कदम व दीपक कांबळे अशा तिघांना पोलिसांनी अटक केली..त्यांना कागल येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर केले असता या तिघांना सहा डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. बनावट पत्ते अन् ओळखपत्रे रितेशकुमारसह पाच परराज्यातील संशयितांचा गुन्ह्यात सहभाग आहे. .या सर्वांचा शोध घेतला जात आहे. पोलिसांना मिळालेले पत्ते, आधारकार्डावरील माहिती, ओळखपत्रांमधील ठिकाणी अस्तित्वात नसल्याचेही समजले. खोट्या ओळखपत्रांआधारेच या संशयितांनी कऱ्हाडच्या मुख्य संशयित महेश गायकवाड आणि इतरांची फसगत केल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.